獲林超英求情：譚凱邦致力環保 柯耀林指參與低「不幸」串謀

譚患皮膚病 官質疑不嚴重

辯方大律師馬維騉為譚凱邦求情，呈上譚妻子、林超英、中大退休教授和馬灣居民等撰寫的信件，稱譚致力推動環保，將環保議題放在首位，顛覆國家政權不是其目標。辯方提及，譚參加初選只想將環保聲音帶入議會，後來在新西初選票數最低，未能出線。

譚稱不再從政倡環保

法官陳仲衡問，是否認為被告在初選得票愈低，法庭判刑愈輕；辯方否認，指譚凱邦只是「陪跑」，公眾支持度甚低，法庭量刑可以考慮其參與程度。辯方稱譚不是刑期分級制下的「首要分子」和組織者，亦不是「積極參加者」，希望法庭視為「其他參加者」；若法庭將譚視為積極參加者，亦應處以較輕量刑。

辯方透露，譚凱邦在獄中修讀建築管理課程，將來不會重投政壇，甚至不再提倡環保議題，以免涉足政治，加上他患皮膚病，冀獲額外減刑。法官陳慶偉閱畢2021年的醫療報告，指譚的病情不夠嚴重；辯方指報告未反映最新病况，譚無意投訴懲教署安排，僅在獄中承受額外痛楚，法庭可基於人道原因酌情減刑。

官：難稱柯罪責低

區政聯盟前召集人柯耀林在新東初選落敗，經審訊後定罪，辯方大律師葉海琅求情稱，柯的涉案言行不多，而且串謀計劃角色有限，初選得票率不足1%，冀法庭視他為其他參加者或積極參加者。辯方又稱，柯沒有發布「墨落無悔」聲明帖文和定期擺街站，比起其他被告的參與程度較低。

法官李運騰和陳仲衡質疑，柯耀林曾簽署「墨落」聲明、委任選舉經理和出席選舉論壇等，難稱罪責較低。辯方則重申柯立場保守和服務社區多年，僅「不幸地」成為串謀一分子。

（初選案）