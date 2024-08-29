明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

獲林超英求情：譚凱邦致力環保 柯耀林指參與低「不幸」串謀

【明報專訊】庭上透露，荃灣前區議員譚凱邦獲天文台前台長林超英撰寫求情信，稱兩人相識多年，譚凱邦為環保付出不少心血。辯方求情稱，譚凱邦受金黃葡萄球菌感染、手腳皮膚潰爛，舌底亦有腫囊，獄中生活額外辛苦，冀法庭酌情減刑。法官閱畢醫療報告後，質疑病情未夠嚴重。

譚患皮膚病 官質疑不嚴重

辯方大律師馬維騉為譚凱邦求情，呈上譚妻子、林超英、中大退休教授和馬灣居民等撰寫的信件，稱譚致力推動環保，將環保議題放在首位，顛覆國家政權不是其目標。辯方提及，譚參加初選只想將環保聲音帶入議會，後來在新西初選票數最低，未能出線。

譚稱不再從政倡環保

法官陳仲衡問，是否認為被告在初選得票愈低，法庭判刑愈輕；辯方否認，指譚凱邦只是「陪跑」，公眾支持度甚低，法庭量刑可以考慮其參與程度。辯方稱譚不是刑期分級制下的「首要分子」和組織者，亦不是「積極參加者」，希望法庭視為「其他參加者」；若法庭將譚視為積極參加者，亦應處以較輕量刑。

辯方透露，譚凱邦在獄中修讀建築管理課程，將來不會重投政壇，甚至不再提倡環保議題，以免涉足政治，加上他患皮膚病，冀獲額外減刑。法官陳慶偉閱畢2021年的醫療報告，指譚的病情不夠嚴重；辯方指報告未反映最新病况，譚無意投訴懲教署安排，僅在獄中承受額外痛楚，法庭可基於人道原因酌情減刑。

官：難稱柯罪責低

區政聯盟前召集人柯耀林在新東初選落敗，經審訊後定罪，辯方大律師葉海琅求情稱，柯的涉案言行不多，而且串謀計劃角色有限，初選得票率不足1%，冀法庭視他為其他參加者或積極參加者。辯方又稱，柯沒有發布「墨落無悔」聲明帖文和定期擺街站，比起其他被告的參與程度較低。

法官李運騰和陳仲衡質疑，柯耀林曾簽署「墨落」聲明、委任選舉經理和出席選舉論壇等，難稱罪責較低。辯方則重申柯立場保守和服務社區多年，僅「不幸地」成為串謀一分子。

（初選案）

相關字詞﹕柯耀林 譚凱邦 民主派初選案 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法

上 / 下一篇新聞

調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效
調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效
不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿
不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿
Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟
Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟
原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利
原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利
兩人控罪未達有效裁決 屠龍案陪審今續議
兩人控罪未達有效裁決 屠龍案陪審今續議
稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復
稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復
悉分區警員涉違紀受查 稱飯局無人提起
悉分區警員涉違紀受查 稱飯局無人提起
派裸照傳單逼性交易 時裝高層6罪囚33月
派裸照傳單逼性交易 時裝高層6罪囚33月
岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革
岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革
反駁欠行政管理經驗 稱領導終院如小政府
反駁欠行政管理經驗 稱領導終院如小政府
吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責
吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責
支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情
支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情
四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕
四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕
警破3洗錢集團 涉3億拘27人
警破3洗錢集團 涉3億拘27人
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人
將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人
機場跑道地盤泥水工昏迷不治
機場跑道地盤泥水工昏迷不治
活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜
活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜
【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人
【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人
【Emily】讚《悟空》展軟實力 唐唐：港文創業亦成支柱
【Emily】讚《悟空》展軟實力 唐唐：港文創業亦成支柱
【Emily】年捉10萬隻老鼠 環境局：增19%
【Emily】年捉10萬隻老鼠 環境局：增19%
【Emily】話粵車南下泊車安排廢 田二少：點吸內地客？
【Emily】話粵車南下泊車安排廢 田二少：點吸內地客？
【Emily】「三眼仔」探病童 伊院稱助放鬆心情
【Emily】「三眼仔」探病童 伊院稱助放鬆心情
【Emily】網傳「高才創業領百萬公帑」 孫玉菡話誤導
【Emily】網傳「高才創業領百萬公帑」 孫玉菡話誤導