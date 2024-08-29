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港聞二

吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責

【明報專訊】「35+」初選案45人罪成，參選新界西和新界東的被告昨續求情。辯方陳辭稱，職工盟前主席吳敏兒形容犯下本案是人生做過最錯的決定，而且參與者即使勝出初選，但仍有可能遭選舉主任取消資格，本案不可能實現。不過法官陳慶偉以搶劫案為例，判刑毋須考慮計劃會否成事；法官李運騰提出質疑，若因知識不足而未能毒殺他人，辯方如何審視罪責。陳官又指吳已認罪，不能接受辯方說她「無意」顛覆國家政權。

參選新界西的8名被告，連同新界東其中兩名被告，一連兩天完成求情陳辭。辯方求情建議將吳敏兒和柯耀林最多視為「積極參加者」，譚凱邦則屬「其他參加者」（見另稿）。前天求情完畢的張可森、郭家麒、梁國雄獲准昨日不列席聆訊。

辯方冀最多列「積極參加者」

新界西參選人吳敏兒被指在「工會戰線」具領導角色，提倡罷工。代表吳的資深大律師李志喜昨求情稱，本案控罪並非實質罪行，而是串謀罪行，故法庭不應受國安法判刑三級制約束。李又指相關條文未有清楚定義「罪行重大」，一旦量刑起點定得過高，日後若有其他情節更嚴重的罪行，就沒上調空間，例如綁架支持政府的議員，削弱立會職能，後果較為嚴重。

稱若量刑過高 嚴重案難上調

李志喜續稱，本案不涉使用武力或威脅使用武力，被告參與的謀劃是公開的，他們進入立法會後亦會陷入政治兩難局面，當財政預算案涵蓋被告爭取的措施，他們未必會否決，何况選舉主任可取消議員資格，謀劃不可能實現。法官李運騰表示已裁定被告達成協議行事，法庭不關心之後的事；法官陳慶偉稱從犯證人區諾軒指出有替補機制，李志喜回應需兩次否決才可令特首辭職。

辯：謀劃不可能實現

官：判刑只考慮犯案手段

陳官又提及戴耀廷相信謀劃可行，以搶劫案作為例子，判刑只須考慮犯案手段等，毋須考慮計劃會否成事。李官再問，假設他意圖下毒殺人，但化學知識不足以令計劃成功，能否減低意圖謀殺的嚴重性；李志喜認為法庭需要考慮事件會否重複發生，予以阻嚇，又指被告在國安法生效前不知謀劃違法。

李志喜稱，吳敏兒任職空中服務員及創辦工會，2016年擔任職工盟主席，關注航空安全問題。李引述吳敏兒在求情信深表悔疚，她一心推動社會進步，讓工人分享經濟成果，被捕時大感詫異。李指吳並非刻意亦無意犯案，惟陳官質疑，稱只接納她不是首要分子，本案不涉武力。李稱，職工盟經已解散，吳明言和政治劃清界線、不會再犯，盼以她角色輕微而量刑。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕高等法院 吳敏兒 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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