明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反駁欠行政管理經驗 稱領導終院如小政府

【明報專訊】岑浩輝自1999年澳門回歸起，一直擔任當地終審法院院長。對於外界質疑他不了解社會，岑浩輝昨日表示，在澳門生活近40年，相信社會認同他是「老澳門人」，並自言走遍橫街窄巷，「對澳門的了解相信不比很多知名人士差」。至於被指缺乏行政和管理經驗，他回應稱，任職終院院長時負責管理司法行政，與公職人員制度相似，猶如領導「綜合性小政府」。

遭質疑不了解社會 自稱老澳門人

今年62歲的岑浩輝在中山出生，1986年移居澳門，自1997年一直擔任法官。被問到有意見指他對澳門社會缺乏了解、不為市民認識，岑浩輝回應稱居澳近40年，他的子女和孫都在當地出生，家中三代定居澳門，「澳門的山山水水、橫街窄巷我都去過，街市、超市也好」。他說長年在司法系統工作，社會對他了解不多屬正常，反而證明當地司法獨立和法治良好，法官裁決不受壓力左右。

對於葡人社群在澳門發展的角色，岑浩輝稱當地葡人同時了解中國及葡語系國家文化，澳門作為中葡經貿平台，日後會為他們帶來更多機遇。他又分享1990年代到葡萄牙進修，其間學習葡語、當地歷史文化、品嘗葡萄牙酒，稱留學經歷影響他的職業取向和生活習慣。

學者：倉卒參選 競選班子實力雄厚

岑浩輝同時公布競選辦成員名單，澳門基本法委員會委員李煥江擔任選舉代理人，競選辦主任是澳門銀行公會主席、澳門中銀副行長葉兆佳。政治學者盧兆興認為，司法界出身的岑浩輝倉卒參選，但競選班子實力雄厚，獲澳門中銀等支持。他相信岑當選後，中央將協助組班，處理經濟政策的權力將下放予熟悉財金事務的官員。

上 / 下一篇新聞

調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效
調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效
不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿
不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿
Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟
Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟
原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利
原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利
兩人控罪未達有效裁決 屠龍案陪審今續議
兩人控罪未達有效裁決 屠龍案陪審今續議
稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復
稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復
悉分區警員涉違紀受查 稱飯局無人提起
悉分區警員涉違紀受查 稱飯局無人提起
派裸照傳單逼性交易 時裝高層6罪囚33月
派裸照傳單逼性交易 時裝高層6罪囚33月
岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革
岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革
吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責
吳敏兒：無意犯案 謀劃未竟 官：已認罪不接受「無意」 舉例殺人不成無減罪責
獲林超英求情：譚凱邦致力環保 柯耀林指參與低「不幸」串謀
獲林超英求情：譚凱邦致力環保 柯耀林指參與低「不幸」串謀
支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情
支聯顛覆案 明年5月審 官着交代控罪詳情
四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕
四旬婦遭撞捲車底不治 小巴司機被捕
警破3洗錢集團 涉3億拘27人
警破3洗錢集團 涉3億拘27人
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方：有戶外指引
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人
將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人
機場跑道地盤泥水工昏迷不治
機場跑道地盤泥水工昏迷不治
活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜
活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜
【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人
【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人
【Emily】讚《悟空》展軟實力 唐唐：港文創業亦成支柱
【Emily】讚《悟空》展軟實力 唐唐：港文創業亦成支柱
【Emily】年捉10萬隻老鼠 環境局：增19%
【Emily】年捉10萬隻老鼠 環境局：增19%
【Emily】話粵車南下泊車安排廢 田二少：點吸內地客？
【Emily】話粵車南下泊車安排廢 田二少：點吸內地客？
【Emily】「三眼仔」探病童 伊院稱助放鬆心情
【Emily】「三眼仔」探病童 伊院稱助放鬆心情
【Emily】網傳「高才創業領百萬公帑」 孫玉菡話誤導
【Emily】網傳「高才創業領百萬公帑」 孫玉菡話誤導