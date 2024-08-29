反駁欠行政管理經驗 稱領導終院如小政府

遭質疑不了解社會 自稱老澳門人

今年62歲的岑浩輝在中山出生，1986年移居澳門，自1997年一直擔任法官。被問到有意見指他對澳門社會缺乏了解、不為市民認識，岑浩輝回應稱居澳近40年，他的子女和孫都在當地出生，家中三代定居澳門，「澳門的山山水水、橫街窄巷我都去過，街市、超市也好」。他說長年在司法系統工作，社會對他了解不多屬正常，反而證明當地司法獨立和法治良好，法官裁決不受壓力左右。

對於葡人社群在澳門發展的角色，岑浩輝稱當地葡人同時了解中國及葡語系國家文化，澳門作為中葡經貿平台，日後會為他們帶來更多機遇。他又分享1990年代到葡萄牙進修，其間學習葡語、當地歷史文化、品嘗葡萄牙酒，稱留學經歷影響他的職業取向和生活習慣。

學者：倉卒參選 競選班子實力雄厚

岑浩輝同時公布競選辦成員名單，澳門基本法委員會委員李煥江擔任選舉代理人，競選辦主任是澳門銀行公會主席、澳門中銀副行長葉兆佳。政治學者盧兆興認為，司法界出身的岑浩輝倉卒參選，但競選班子實力雄厚，獲澳門中銀等支持。他相信岑當選後，中央將協助組班，處理經濟政策的權力將下放予熟悉財金事務的官員。