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岑浩輝參選澳特首 提博彩獨大問題 歷屆未曾直指負面影響 劉兆佳：反映中央心急改革

【明報專訊】已辭任澳門終審法院院長的岑浩輝昨舉行記者會宣布參選澳門特首，會上聚焦經濟，他強調需要革新應對發展挑戰。其中岑浩輝指澳門旅遊博彩業「有段時間失序發展、野蠻擴張」，認為一業獨大帶來非常大的負面影響，需循序推動經濟適度多元發展。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，澳門特首從沒直接指出博彩業獨大帶來的具體問題，反映中央對此「心急」；有博彩企業認為岑的說法符合目前政策，非衝着博彩業而來，估計岑希望進一步發展非博彩業。

澳門特首選舉提名期今日展開，周一辭任澳門終院院長的岑浩輝昨於記者會表示，其施政理念為「奮發同行，持正革新」，指澳門面對不少問題和挑戰，市民對政府治理有更高要求，故需要革新，多次提及「融入國家發展大局，把握內地深化改革開放的機遇」。

批擠佔社會資源 礙青年就業

岑發言主軸圍繞經濟，被問到如何推動經濟適度多元發展時，他指旅遊博彩業「一業獨大」帶來非常大的負面影響，「這種發展不單擠佔社會人力資源，甚至影響年輕人選擇職業、就業發展」。他又承認當地中小企在新冠疫情後面對挑戰，旅客階層和消費模式改變、市民常北上消費，但面對環境改變要順勢而為。他若當選，管治團隊將深入社區，與中小企研究如何改變經營模式。

劉：與傳統家族聯繫弱

助新班子放手改革

岑將陸續接觸選委，聽取各界意見後再公布政綱。他昨提出五大施政方向（見表），提到加強與葡語系及東南亞國家聯繫，吸引旅客和投資，並吸引各國人才，成為「國際高端人才聚居地」。他亦提出需要革新公共行政，完善公職人員章程及公共行政架構，提高科學決策水平。

劉兆佳表示，中央一直關注澳門博彩業獨大，認為岑的說法反映中央「心急」，冀深化改革。他料中央對澳門經濟發展已有腹稿，料新一屆政府班子與當地傳統家族的聯繫會較弱，以便放手改革。營運澳門十六浦的實德環球副主席馬浩文表示，岑浩輝言論與當局目前政策脗合，如澳門現有「演唱會之都」之稱，反映其他產業發展有成績，認為岑或希望做得更多。他說一直希望賭場與周邊社區互惠互利，共同發展旅遊業，「不會希望生意我哋做晒」。

馬浩文：符現政策 非針對行業

澳門民主派前立法會議員區錦新指出，「一業獨大」問題討論多年，惟投資環境沒改善，令其他產業缺乏投資，期望岑提出具體方案。他說中央本身看重現任特首賀一誠與傳統家族距離較遠，但最終沒法改動經濟結構，關鍵在於整個政府能否擺脫官商密切關係，故對岑改革不樂觀。

前議員：現屆也技窮 對岑不樂觀

岑施政方向包括吸引人才和到東南亞引資，方向與香港相似。澳門立法會議員林宇滔稱兩地非競爭關係，例如澳門吸引力在於生活壓力較小，認為澳門聚焦旅遊業，但中長途航線難與香港匹敵，可發展成東南亞廉航樞紐。他說岑昨僅點出當前困境，要待岑公布政綱才決定是否支持。

選舉提名期下月12日結束。當地政界昨陸續表態支持岑浩輝，包括全國人大常委、澳門立法會主席高開賢，以及全國政協常委、澳門中華總商會會長崔世昌等。

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