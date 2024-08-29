稱阻警司酒駕被咬傷 督察：未即講實情憂報復

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22至23日三度非禮女子X，同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。蔡文浩昨續作供，指7月15日他和同袍在粉嶺牽晴間停車場力勸被告勿駕車，其間X上車，被告曾喝令眾人「你走！」隨即右轉逆線行駛。

指警司斥「你幫辦嚟㗎咋」 睹揮打女事主

庭上播放的閉路電視片段顯示，蔡隨車輛追前。蔡稱他認為被告不能控制車輛，為了救X，「電光火石」間決定追上，在車停下時打開車門讓X下車，「雖然我只係一個雷粒（督察），我有責任保護X」。蔡形容當下情况「非常之危險」，但X在車內更危險，「所以當刻我冇諗咁多」。

蔡稱當時走到座駕旁，語帶緊張地說「阿sir，你警司嚟㗎，你飲咗酒仲揸車？」被告回應「X你老母，關你X事呀？你幫辦嚟㗎咋！」此時X再度上車，「喊晒口」、神情恐懼地勸被告「阿sir，你唔好揸車啦」，遭被告揮打，X發出慘叫聲。蔡指他其後嘗試伸手拔掉車匙，被告更激動，用右手捉着他左手，再用左手擊中他嘴唇，並將其右手指拉入口中用力咬，蔡感覺強烈刺痛。

憂警司濫權「玩死我」 初虛稱車門夾傷

蔡形容當下很緊張、很焦慮，致電一名警署警長通知「我畀我警司咬傷咗，佢發緊酒癲」，請求支援，亦有途人報警，其後救護員和警員分別到場。蔡無即時向警員交代案發經過，「我一時三刻唔知點處理」，便編造理由說遭車門夾傷，因懼怕指證被告會遭報復，而被告是憲委級警務人員，「佢會唔會濫用佢嘅職權，對我前途作出影響」甚或「玩死我」。

患PTSD 不敢覆被告信息

蔡在現場包紮傷口後離開，途中傷口不斷滲血，遂到急症室求醫並縫了3針。蔡事後又多次就醫，包括物理治療、職業治療、心理科醫生，他現時手部間中有刺痛感，仍需定期見警察心理服務科，紓緩抑鬱焦慮，被診斷患上創傷後壓力症。案發翌日被告發信息向蔡致歉，蔡自言完全不敢回覆，不知被告對襲擊事件的看法，「好恐懼搵呢個人」。

【案件編號：DCCC 137/23】