原審出錯 一白衣人得直脫罪 上訴庭：准被告應控方要求露齒舉證 侵被告權利

運輸公司東主王志榮原本罪名不成立，他昨日聞判後表現冷靜，獲准以原有條件繼續保釋，並須於10月15日到區院出席提訊。4名上訴人為燒烤場東主鄧懷琛、「飛天南」吳偉南、八鄉橫台山河瀝背村長鄧英斌及技工蔡立基。吳偉南、鄧英斌分別被判囚4年及3年9個月，早已刑滿出獄，只就定罪上訴；鄧懷琛及蔡立基分別被判囚7年及6年，兩人就定罪及判刑上訴，蔡在上訴裁決前已服刑完畢，目前僅餘鄧懷琛仍在服刑。

原審「忽略證據」 無罪者發還重新考慮

上訴庭法官頒下判辭說明裁決理由（見表）。就王志榮的無罪裁決，判辭表示，原審法官葉佐文將王與疑犯的「面容並不完全相像」的肉眼辨認視為具決定性，但未能注意其他證據累積的巧合，更推倒在王的住宅搜出疑犯曾穿著的波鞋、王同意他是波鞋物主之事實；由於葉官考慮上出錯，令多項證據被忽略，裁定律政司上訴得直，撒銷王的無罪裁決，案件發還原審重新考慮。

庭審階段 不可要求被告助控方舉證

針對蔡立基之上訴，上訴方投訴葉官要求蔡應控方要求展露牙齒的做法不公。上訴庭法官同意，一旦進入庭審階段，被告不論如何都不可被要求協助控方舉證，包括說話、移動身體或調整外貌，否則會侵犯被告須由控方證明有罪之基本權利；葉官利用蔡配合控方展露牙齒的錯誤證據，比對疑犯的截圖而認定兩人是同一人，故蔡的定罪須受質疑，裁定他上訴得直，同時撤銷定罪與判刑。

「飛天南」等3人上訴駁回

餘下3名上訴人均被駁回申請，上訴庭拒絕接納上訴方稱鄧英斌無意圖參與暴動、吳偉南想當「和事老」，以及鄧懷琛在原審時聘用的大律師給予錯誤法律意見、令鄧沒依賴自衛作抗辯理由等說法。上訴庭法官認為葉官對3人的定罪穩妥，對鄧懷琛的判刑亦沒過輕或過重，遂維持原判。

目前共有6宗案件涉及7．21事件，22人被起訴，分成白衣人與非白衣人案。白衣人案件佔4宗，涉及14名被告，當中3人認罪；6人受審後罪成，被判囚3年半至7年；1人被判罪脫，待發還重新裁決；2人擬認罪，2人擬不認罪。

【案件編號：CACC132、171/21】

明報記者

（反修例風暴）