Ken Sir：無用福布斯身分辦收費活動 稱日內就解除協議提訟

「菁英企業家」會籍

合約顯示屬特許商與他企合設

本報昨引述「福布斯中國」2023年聲明，稱未曾授權任何人或組織以「FGA-YEE」名義在國內外組織、舉辦活動或招攬贊助商，亦無授權在中國大陸以外地區銷售或開展會員業務。呂宇健提供的合約則顯示，當時特許經營「福布斯環球聯盟」的「福匯協源」，2022年10月與「四川菁英匯企業管理資詢有限公司」合作設「FGA YEE」會籍服務，合約訂明營運範圍為中國大陸地區。

呂宇健稱，「四川菁英匯」負責人蔣銘晉向他展示該合約，他認為根據協議，「四川菁英匯」可利用「福布斯環球聯盟」品牌成立組織及開展其他業務，包括創辦「FGA|YEE 福布斯環球聯盟菁英企業家」的品牌，他遂答應投資。

合約列明品牌不可授權第三方使用

不過，根據呂提供的合約，合約實際上訂明使用品牌前須得「福布斯中國」同意，「四川菁英匯」不可授權第三方使用品牌、不可行使與合作會籍招募無直接關聯的行為，亦要為合約保密。

新聲明改稱本報查詢後始知

呂宇健早前回覆本報查詢稱，今年4月以「福布斯環球聯盟菁英企業家」名義發帖後，蔣銘晉即表明福匯協源與四川菁英匯已於2023年7月終止合作。惟本報發現他在6至7月一場付費投資講座仍提及該職務。呂於新一份聲明改稱，至7月本報查詢後，才向蔣銘晉了解並得悉事件。本報翻查紀錄，本報首次向呂查詢為8月8日。呂宇健重申，對於蔣和福布斯中國集團於解除協議後沒通知及賠償，已諮詢法律意見，日內會提出民事索償訴訟，追討損失。