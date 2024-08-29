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不忍獨留聽障母 中大新生盼入學不入宿

【明報專訊】新生總對大學生活充滿憧憬，即將入讀中大地理及資源管理系的王皓文亦不例外，但說起「大學五件事」之一住宿舍時，他卻支吾說暫不考慮，「如果突然話住Hall（宿舍），感覺件事太急」。如此猶豫，是擔心雙耳聽不清的母親，難以獨自應付溝通困難。

皓文媽媽患先天中至深度聽障，平日需佩戴助聽器，健聽的爸爸則因要工作養家，皓文自幼與母親形影相隨，日常會大呼「阿媽」或以信息文字交流。中學文憑試（DSE）期間，皓文媽媽每晚特意熬湯，又將水果切粒端到桌上，默默為兒子打氣；但凡有來電，皓文則幫手接聽，他笑說小時常被人誤會為惡作劇或小孩子「玩電話」。

母難助學習 默書長期肥佬

皓文以前默書長期不及格，100滿分的英文默書最高只試過取8分，「佳績」令他尤其深刻。他稱因學習很多時都靠自己，母親難以輔助，但不認為自己出身可憐，反倒視為「使命」。自小已較同齡人成熟的他，小一便幫手煮飯及分擔家務，「我知我媽有這些障礙，我都很想快點幫她，所以好細個就識好多」。

難學語言卻非SEN 聾福會盼增支援

普遍CODA（聾人子女）會因父母發音不準確而混淆讀音，皓文小學時曾把「豬頸肉」讀成「豬梗肉」。香港聾人福利促進會輔導中心註冊社工伍天羽表示，皓文個案算幸運，可從爸爸或親友身上學習說話，惟普遍CODA有着「肉眼看不到的需要」，倘父母都是聾人，他們自小便會缺乏語境。伍稱，大多3至6歲CODA經評估後有言語發展遲緩情况，惟他們並非SEN（特殊教育需要）或聾人學生，盼政府加強支援聾人子女。

聾福會輔導中心主任簡綺鑾亦稱，幼童「黃金學習期」在6歲前，惟聾人父母難教導子女語文，CODA往往僅靠平板電腦等學習。她說，一次家訪時CODA正觀看學習影片，惟在場父母都不知影片是靜音。

相關字詞﹕聾人子女

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