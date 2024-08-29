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調研小組結論：王于漸續任首副 港大校委會任命沒詢教務會違規程 未能生效

【明報專訊】香港大學5月底通過多名暫任副校長，掀起任命風波，校委會主席和校長各執一詞，政府6月成立調研小組跟進。本報得悉，調研小組與港大持份者經過數十次會晤商討後，已達成最新結論，港大校委會將在下周二（9月3日）舉行特別會議聽取小組報告。據悉，早前被校委會委任為首席副校長的化學系教授任詠華，因有關任命未有諮詢教務委員會意見，未能生效；原首席副校長王于漸（圖）將續任至明年6月約滿；另一副校長宮鵬亦會續任副校長（學術發展）。

校委下周聽報告 新增副校一去一留

政府6月成立調研小組處理港大校委會5月28日副校長任命爭議，據悉已有結論。基於大學規程，委任港大首席副校長前須諮詢教務委員會（Senate），而校委會5月28日任命化學系教授任詠華時未經此一程序，故任命未能生效。原調任為副校長（大學拓展）的王于漸，將重返暫任首席副校長崗位，直至明年6月約滿為止。另一副校長宮鵬於5月28日的任命由掌管「學術發展」調至管理「環球事務」，據悉基於宮鵬的合約，調研小組亦建議調回原崗位。

今次掀爭議的9個暫任副校長名單，當中新增「健康事務」、「商業事務」兩個副校長職位，分別由醫學院長劉澤星、經管學院長蔡洪濱暫任。據悉劉澤星會繼續出任「健康事務」副校長，蔡洪濱則以個人原因不出任。

港大昨早舉行新生入學禮，學生事務長謝樹基向新生介紹大學管理層，惟提到副校長時只介紹副校長（研究）申作軍，台上亦不見其餘副校。申作軍是張翔原班底，於任命風波前後職位不變。

張翔籲新生有抱負敢創新

張翔昨早致辭稱，港大建校逾百年來充分體現「獅子山精神」，校園在經歷戰爭、經濟波動和大流行病等，至目前高踞亞洲大學排名第二，成績驕人。他鼓勵新生勇於嘗試、有遠大抱負，敢於創新及與眾不同，「未來的世界由你們繼承，你們要思考自己如何能成就那個『不同』，為世界帶來轉變」。

環球工程與商業課程新生趙同學昨說，公開試後已沒再接觸書本，有點不想開學，「純綷要讀番書有點不開心」，盼在大學盡量多交些朋友、爭取赴海外交流，目標是畢業時「想事情時可以像個大人」。護理系新生徐同學則頗期待大學生活，爭取做齊「大學五件事」，冀畢業時能自豪。

明報記者

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相關字詞﹕調研小組 張翔 香港大學

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