【Emily】欠救生員 天秀路室外池啟用日關閉 工會：全港泳池暑假欠逾500人

暑假係游泳旺季，港九拯溺員工會發言人胡啟榮噚日同Emily講，全港游泳池需約800名救生員，惟今個暑假仍欠500至600人，令各泳池暫停開放部分設施成為常態。

佢話康文署早前已招標，下個月有6個泳池嘅救生員服務會外判予私人承辦商，包括青衣、藍田及屏山天水圍游泳池等，預料可騰出約70名救生員分配至其他泳池，但仍不足以填補空缺。

胡啟榮話，康文署泳池仍需招聘120多名全職救生員，至今只有10多人應徵；而有別往年均只有個位數嘅救生員離職轉行，佢話今年至少有40至50人離職轉行，形容人手短缺情况嚴重。

現時救生員要每3年考試續牌，胡啟榮認為，相關部門應該檢視救生員嘅招聘情况，從薪酬、晉升機會及簡化續牌方面全面改善，否則難以吸引新人入行。佢又擔心喺救生員不足影響游泳池正常運作下，唔排除影響政府推廣體育普及化嘅目標。