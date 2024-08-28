港大租津案業主：校內人質疑津貼 被告不續租免煩

生活照睹被告男友 官申報

被告李雪菁（54歲）否認一項欺詐罪。控方案情指出，被告2019年10月29日至2021年10月31日以九龍塘又一村富澤苑單位向港大申請租金津貼，自己卻與父母同住於沙田九肚山寶栢苑單位，訛稱遵守港大「自行租屋津貼」的申請規則。

業主馮志文在控方主問下供稱，若以租約計，被告2005年10月至2021年10月租用又一村涉案單位，其後因李表示需安排搬屋，二人同意租約完結後短租多兩個月。他又表示名下有一車位，一直由鄰居租用，被告從未租用。

稱被告曾提需多返父母居所陪父

在辯方盤問下，馮透露被告是他的大學同學，被告的劉姓男友則為他的中學同學及港大法律系師弟，因此他們一早相識。被告租用單位期間，馮曾因單位要維修及拆卸僭建物，需返回單位20至30次，大部分時間均見到被告或劉其中一人。馮又稱，被告曾向他提及需多返回父母居所，以陪伴患病父親。

2022年1月搬離 男友續租

馮續說，直至2021年10月31日，被告完結最後一份租約，當時被告向他表示大學有人「challenge（質疑）」她利用該單位申請津貼的資格，為免麻煩，不打算續租。2022年1月被告搬離單位，由劉承租至2023年12月31日。

馮又提及，因區內屬低密度住宅，加上又一村「表位」較多、停泊費低廉，很多居民選擇「泊街」。辯方問到是否知悉被告所獲的津貼足夠租用車位，馮表示被告曾向他提及租用單位是需要「貼錢」付租金。

【案件編號：DCCC 263/23】