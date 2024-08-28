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會費最高25萬人幣 「福布斯環球聯盟」會籍業務停

【明報專訊】「福布斯環球聯盟（香港）」母企2022年獲京基金融（1468）收購七成股權，其間披露聯盟會員制度，其中最高級的「榮譽會員」屬終身制，會費達25萬元人民幣。不過，隨着授權方今年6月30日停止轉授特許協議，京基稱以「福布斯環球聯盟」名義進行的會籍業務會停運。

據京基金融收購文件，「福布斯環球聯盟」為商務及財經媒體福布斯旗下品牌，2018年成立，業務包括招收會員，舉辦商業峰會及論壇、座談會等，促進會員交流及建立人脈。「聯盟」會員分3級，最基本的「聯屬會員」年費1萬元人民幣，可以出席福布斯環球聯盟活動及部分「福布斯中國」活動；及後的「500會員」以商業領袖、高級管理人員及在其領域有知名度者為對象，首年年費7萬元人民幣，其後每年收2萬，會員可獲福布斯環球聯盟訪問、獲發會員卡，以及享有餐飲、酒店等福利；最高級的終身制榮譽會員會費25萬元人民幣，可優先在「福布斯中國」活動上演講。聯盟另設「青年啟賦營會員」，目標為中國知名大學學生，年費365元人民幣。

轉授特許協議6·30終

文件亦交代「福布斯」品牌授權情况，顯示Forbes IP (HK) Limited（FIPC）擁有唯一及絕對權利在商業上使用「Forbes」、「福布斯」及「Forbes Global Alliance」商標，FIPC及後授權Energetic Force在中國（不包括港澳）在媒體及網絡業務中使用上述商標。Energetic Force再訂立轉授特許協議，授權「福布斯環球聯盟（香港）」及其全資擁有的公司「福匯協源」在中國（不包括港澳台）使用「Forbes Global Alliance」及「福布斯環球聯盟」經營網絡業務。

京基2022年收購「福布斯環球聯盟（香港）」母企七成股權，會籍及活動業務成為京基其中一項主要業務。京基2024年年報顯示，該分部在2023年財政年度總營業額為5610萬港元，2024年財政年度則為2680萬港元。年報提到Energetic Force今年6月30日終止與「福布斯環球聯盟（香港）」的轉授特許協議，公司預計以聯盟名義做交易的會籍業務亦會在該日後停止營運。「福布斯中國」網頁現仍可閱覽「福布斯環球聯盟」文章，最新一篇6月11日刊出。

相關字詞﹕京基金融國際 福布斯

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