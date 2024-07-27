年中辦投資講座 「可代表福布斯說話」 Ken Sir稱獲委菁英企業家會長 福布斯中國：環球聯盟無此職

明報記者

「福布斯環球聯盟（Forbes Global Alliance, FGA）」主要在內地舉辦活動，並招收企業創辦人及高級管理人員為會員（見另稿），官網上並無「菁英企業家（Young Elite Entrepreneurs, YEE）」職務。福布斯中國2023年9月曾發出「謹防假冒FGA-YEE詐騙」聲明，指有人聲稱經福布斯授權，以「FGA-YEE」名義在國內外開展會員業務。聲明中重申，聯盟在中國大陸境內唯一授權方為福匯協源（上海）管理諮詢有限公司，福匯協源未曾授權任何人或組織以「FGA-YEE」名義在國內外組織、舉辦活動或招攬贊助商，亦無授權在中國大陸以外地區銷售或開展會員業務。

呂宇健今年4月12日在其fb專頁發文，稱獲「福布斯環球聯盟」邀請任命為「菁英企業家創會會長（YEE Founding President）」，他期望可推動聯盟在國際商業舞台影響力，並附上職稱名片圖片，有關任命同時獲財經網媒「BossMind」轉載。本報記者8月向呂查詢後，該fb帖文被刪除。

Ken Sir：港商邀投資創會 授權去年終止正研索償

呂宇健回應本報稱，2022年他獲一名本地商人提議投資，以特許經營的形式成立「福布斯環球聯盟菁英企業家協會」，該人曾出示其內地公司與福匯協源的合作協議，稱已獲福匯協源授權，以福布斯品牌成立商業組織及開展其他業務。呂稱答應投資對方成立的香港公司，今年4月利用「福布斯環球聯盟菁英企業家協會」的名義發文，惟對方即稱公司與福匯協源已於去年7月終止合作協議。呂稱正諮詢法律意見，研究向相關人士作民事訴訟，追討賠償。

不過，本報獲得呂宇健約在今年六七月一場付費投資講座的錄音及相片，顯示他當時仍展示相關名片及報道。他在講座稱，自己隻身前往位於新加坡的福布斯辦公室敲門，與一名港人老闆見面，及後獲福布斯環球聯盟委任為菁英企業家創會會長，「可以代表福布斯說話」，對方則要求他整合香港富豪資料。但他稱，擔心如代表此公司與人展開計劃，當商號有損失，自己會遭福布斯提告，故「什麼也不敢做」。

大狀：倘虛構資歷吸投資 或涉欺詐

大律師陸偉雄表示，事件是否涉及刑事要視乎對方宣稱該名銜之目的，如純粹吹噓、不牽涉金錢利益，未必有刑事成分；但如虛構學歷、資格作宣傳，吸引他人轉帳協助投資，令對方有金錢損失，有可能涉及欺詐罪；如以虛構身分吸引他人出席付費投資講座，則涉《商品說明條例》。

呂宇健為中小型業主會創辦人，不時開設物業及股票投資課程，並先後組織「匯豐小股東權益大聯盟」、「分拆匯控關注組」，代表小股東爭取匯控業務分拆及增加派股息。他亦為上市公司傳承教育（8195，前稱創天傳承）的主要股東之一，公司2022年曾被廉署調查，無人被捕，公司去年委任「十優港姐」麥明詩為非執行董事。

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