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港聞二

HIV感染續跌 上半年愛滋新症減三成

【明報專訊】本港近年愛滋病毒（HIV）感染個案持續下跌，衛生防護中心昨公布，今年第二季新增80宗個案，連同首季105宗，上半年共錄185宗感染，較去年同期189宗略減。愛滋病（AIDS）方面，本港第二季新增16宗個案，上半年共有40宗，按年減少19宗。

衛生防護中心表示，上季新增80宗HIV感染個案涉60男20女，其中42人、即52.5%透過同性或雙性性接觸傳染，26人、即32.5%透過異性性接觸受感染，其餘12宗暫未能確定。其中65名感染者已到政府愛滋病專科服務接受治理。

未及早檢測 多短時間發病

至於上季新增的16宗AIDS個案，有12宗、即75%的傳播途徑為同性或雙性性接觸，餘下則經由異性性接觸。其中15宗在發病期間才確診感染HIV，最常見愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。本港至今累積錄得12,223宗HIV感染及2523宗AIDS個案。

衛生防護中心稱，AIDS由HIV引致，性接觸仍是最主要傳播途徑，而接受HIV抗體測試是得悉感染的唯一途徑，本港過去10年逾八成AIDS患者確診感染HIV後3個月內發病，顯示大部分未有及早接受測試，呼籲市民恆常及正確使用安全套，曾有不安全性行為者應及早接受抗體測試，高風險群組更應定期測試。

相關字詞﹕衛生防護中心 愛滋病

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