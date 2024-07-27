HIV感染續跌 上半年愛滋新症減三成

衛生防護中心表示，上季新增80宗HIV感染個案涉60男20女，其中42人、即52.5%透過同性或雙性性接觸傳染，26人、即32.5%透過異性性接觸受感染，其餘12宗暫未能確定。其中65名感染者已到政府愛滋病專科服務接受治理。

未及早檢測 多短時間發病

至於上季新增的16宗AIDS個案，有12宗、即75%的傳播途徑為同性或雙性性接觸，餘下則經由異性性接觸。其中15宗在發病期間才確診感染HIV，最常見愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。本港至今累積錄得12,223宗HIV感染及2523宗AIDS個案。

衛生防護中心稱，AIDS由HIV引致，性接觸仍是最主要傳播途徑，而接受HIV抗體測試是得悉感染的唯一途徑，本港過去10年逾八成AIDS患者確診感染HIV後3個月內發病，顯示大部分未有及早接受測試，呼籲市民恆常及正確使用安全套，曾有不安全性行為者應及早接受抗體測試，高風險群組更應定期測試。