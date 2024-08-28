保安玩具槍劫金舖自首 官酌情判囚7年9月

為還債犯案 官指非求情理由

被告陳金斌（48歲）被控於2023年5月12日，在觀塘物華街地下一商舖搶劫店主郭英銘，劫去一隻結婚金手鐲。被告求情稱當時無意圖傷害任何人，希望能盡快出獄，盡快協助家人。

武力有限 量刑起點12年

李官接納被告在電光火石間把槍指向職員，惟被告進入金舖行劫，為金錢犯案並非求情理由。考慮到被告以玩具槍犯案，牽涉的武力有限，案情較同類型案件輕，李官以監禁12年為量刑起點，認罪扣減並酌情減刑後判囚7年9個月。

承認案情指案發當日下午約1時半，被告手持氣槍及槌子，跑進珠寶店並大叫「唔好郁，打劫」，及後以槌擊打玻璃陳列櫃。女職員隨即啟動警鐘，店舖東主走近被告。其間被告曾用手槍指向東主的頭部，被告背包則在轉身離開時遭東主扯下。經檢查後，店舖損失一隻價值5741元的金手鐲，並花費1萬元維修受損的玻璃櫃。

警方其後在裕民坊附近的垃圾桶內搜出一支黑色軟氣槍，彈匣內有8枚軟氣槍彈。被告同日晚上到牛頭角警署自首，警誡下稱「我欠賭債一時諗唔開，咪去觀塘打劫嗰間金舖打算用嚟還債」。錄影會面中，被告承認因賭波而欠債11萬元，案發前曾到店舖察看環境，犯案後感到後悔，並因遺留了載有保安證的背包而自首。經檢驗後，涉案氣槍能發射6毫米口徑的塑膠彈珠，槍口能量可達至超過兩焦耳的可能非常低。

【案件編號：HCCC 109/24】