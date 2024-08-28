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港聞二

抗戰海防博物館9．4開放 老兵借出紀念章

【明報專訊】去年《施政報告》提出設立香港抗戰及海防博物館，重點介紹抗戰歷史，提升民族自信和愛國精神。香港海防博物館將於下月3日、即中國人民抗日戰爭勝利紀念日改名為香港抗戰及海防博物館，翌日起向公眾開放。館內將增設與內地合辦的免費專題展覽，介紹東江縱隊抗戰事蹟，展期至明年7月。文體旅局長楊潤雄表示，展覽有助參觀者進一步了解東江縱隊抗戰英勇事迹，銘記他們的民族大義精神，以傳承愛國主義精神。

展東江縱隊事迹 「揚愛國精神」

博物館昨舉行開幕前奏活動，原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會長林珍向博物館借出「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章。紀念章是中央於2015年向約21萬名抗戰老戰士等頒發，表彰他們的歷史功勳，紀念章將在新設的專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」展出。

該專題展覽由康文署及深圳市文化廣電旅遊體育局聯合主辦，講述東江縱隊於深港兩地的抗戰事迹，以紀念深港人民共禦外敵，團結奮戰的艱苦歲月。展品亦包括東江縱隊抗戰時曾使用的毛毯、布袋等物品，另節錄東江縱隊老戰士訪問片段，講述蒐集及收藏情報的方式等。

館長：不會刪減海防歷史

常設展廳方面，博物館現時4個有關抗戰的展廳將組合命名為「抗戰主題展覽廳」。香港歷史博物館總館長張銳森稱，展廳會增加東江縱隊架構和重要人物介紹。他說，即使博物館改名，館內不會因而刪減關於海防的歷史，另會在堡壘上層增加關於明清時期海防設施的展覽。至於改設開支，他說非重要因素，希望公眾不要着眼於經費；又稱未有預計入場人次，未來會與教育局合作安排參觀專場。

劉智鵬：保衛戰指英軍護屬地

非守衛中華民族領土

展覽支持機構香港地方志中心總編輯兼立法會議員劉智鵬稱，有青年把香港保衛戰（18日戰爭）「代言為香港抗日戰爭」，他指前者是「大英帝國以英軍保衛香港屬土」，而非保衛中華民族的土地，而東江縱隊與港九獨立大隊則是保衛中國國家領土，期望新館有助釐清市民對抗戰的理解。

相關字詞﹕抗日戰爭 楊潤雄 香港抗戰及海防博物館 香港海防博物館 抗戰

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