三睹警司女下屬同如廁 督察「感奇怪」 稱提出一起攙扶 被告示意不用幫忙

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及於同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。

督察蔡文浩供稱2018年加入警隊，2021年8月正式成為督察，翌年起駐守沙頭角分區，現任職資訊系統部數碼警政服務科。蔡確認自己獲發免予起訴書。

2022年6月22日X通知他，被告邀請同袍下班後吃飯，蔡提議駕車接載眾人到目的地，「咁我就唔使飲酒」。蔡稱不喜歡喝酒，實際上不想去飯局，惟上級邀請，「如果唔去唔知佢會點諗我」。

指被告多次敬酒 下屬要喝清

蔡續稱，X、被告、督察賴文顯和總督察黃燦熊均有喝酒，被告席間多次向賴文顯和X敬酒；上司向下屬敬酒，在警隊文化裏，下屬都會喝清。至晚上約9時X已喝醉，伏在枱上休息，間中嘔吐在旁邊的啤酒桶。他曾問X需否吃點東西，X無反應，其後被告兩度跟隨X步往廁所方向，蔡兩次都無為意二人去了多久。

信上司 沒跟隨往廁所

當被告再起身並示意X到廁所洗臉，蔡亦動身打算攙扶，被告揮手示意他返回座位，「有少少惡」地說不用他幫忙，蔡稱「內心係覺得好奇怪，唔明點解被告要我咁做」，「同一個男人、同一個女人一齊行去廁所3次」，但因被告是他上級，「我相信佢扶X入廁所，所以我就冇諗咁多」。及後黃燦熊或賴文顯提起被告和X去了廁所一段時間，問「使唔使睇吓佢哋」，不久被告和X回來。至凌晨飯局完結後，蔡載X返家，由X時任男友接走。

稱事主顯焦慮 似欲避開被告

蔡又稱，他與X在同一房間工作，認為X工作妥善、態度小心翼翼、對同袍友善正常。X曾向他透露被告「成日車出車入」，蔡也曾目睹此情况，以他所知，被告未曾接載其他同事。蔡稱X對此感尷尬、表現焦慮、大壓力，覺得不是正常上司下屬關係，X似乎欲避開被告。

至7月15日飯局，被告與6至7名警署警長逐一敬酒，喝了約10杯，臨完場時被告喝醉，蔡、X和賴決定先送被告回家。蔡取車後請被告上車，被告不從並一度與他和X在街上糾纏，其間X失平衡跌倒。被告逕自步往停車場說「唔好理我啦，我自己走得㗎喇」，在車前情緒變得激動，喝令下屬不要再跟着他。蔡等人未能阻止被告登上座駕，有拍打車身勸被告下車，被告「開始覺得我哋好煩」，並插入車匙，準備開車。

【案件編號：DCCC 137/23】