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港聞

港聞二

退庭首日無定論 屠龍案陪審今續議

【明報專訊】《反恐條例》首案屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，昨於高院第81天審訊。法官張慧玲用8天引導陪審團，並在尾聲寄語「無論有罪定冇罪」應該達致一致裁決，但亦要忠於己見，至少以7：2大比數裁決方為有效裁決。3男6女組成的陪審團昨早近11時開始退庭商議，至晚上7時未有定論。張官表示，陪審團提出幾項問題，惟考慮時間不早，故將案件押至今日以解答該些問題及讓陪審團繼續商議。

官提至少7：2裁決方有效

7名不認罪被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝（女），被起訴時介乎20至29歲。第一至第四被告被指為屠龍小隊成員、賴及許被指是主腦吳智鴻的團伙，劉則被指與屠龍小隊隊長黃振強串謀眾籌以作出恐怖主義行為。

張官昨向陪審團重溫涉案5罪之控罪元素，稱首控罪「串謀犯對訂明標的之爆炸」中須肯定被告的犯罪意圖，吳智鴻為主腦，招攬屠龍小隊，故吳是知情最多的人，小隊較晚才加入串謀，惟陪審團毋須知道各被告的角色輕重或何時參與，只須裁定協議是否存在、各被告是否伙同其他同謀者並有意圖加入協議，以及有意在達成協議後將計劃付諸實行。

次控罪「串謀導致相當可能會危害生命或嚴重損害財產的爆炸」為首罪之交替控罪；第三控罪「串謀謀殺」，陪審團須裁定各被告是否有意圖用槍及炸彈殺警；第四控罪「意圖危害生命而管有槍彈罪」僅針對李家田，陪審團須分辨李是自願或受警方威迫才招認藏槍。

第五控罪「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪」僅針對劉佩凝，陪審團須評估控方說法，即恐怖主義行為的定義是嚴重傷害生命財產、逼使政府接受政治主張等，故屠龍小隊投擲汽油彈及主張「五大訴求」已屬恐佈主義行為。張官最後寄語陪審團應達至一致或至少7：2的裁決，其後陪審團開始退庭商議。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 殺警 反修例事件 反恐條例 屠龍小隊

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