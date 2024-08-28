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調查：三成媽媽不生第二胎 三成未決定 倡「家長假」「兒童醫療券」支援生育

【明報專訊】政府近年鼓勵生育，香港保護兒童會昨公布一項有關女性生育第二胎意願調查結果，近七成受訪者稱不會或未決定是否生第二胎，原因包括經濟壓力重、教育及管教壓力重，及居住環境太小等。保護兒童會建議，政府應盡早擴充日間幼兒教顧服務，增設「兒童醫療券」；商界則應普及家庭友善僱傭措施等。

保護兒童會表示，今年5月14日至6月7日調查，目標對象為本港18至45歲、已生育一胎的婦女，收集到1264份有效回應。調查發現，33.9%受訪者表示不會考慮多生一孩，34.9%未決定或未想好，31.2%稱會考慮。調查指出，婦女不會或未決定是否生第二胎的主因，依次為經濟壓力重、教育及管教壓力重、居住環境太小、工作時間過長、難以兼顧工作和育兒，以及日間幼兒照顧服務不足（見表）。

受訪者認為最能提高生育意欲的措施，包括提供育嬰假及家長假、延長及落實全薪侍產假和產假、設立兒童醫療券、增加子女免稅額、設立奶粉津貼及增加日間幼兒照顧服務名額。至於首5個最能幫助的家庭友善僱傭措施，分別為彈性工作時間、容許員工居家或遙距辦公、增加有子女員工的年假、給予員工及其家人醫療保障，以及提供託兒服務。

保護兒童會籲擴日間託兒服務

保護兒童會總幹事周舜宜建議，政府應盡早擴充日間幼兒教顧服務，包括增加幼兒中心的名額和長全日的學額分配，以分擔家庭育兒壓力；會方指兩歲以下的服務名額一直遠低於本港相應歲數的幼兒，每40名幼兒僅得一個名額。該會亦建議，長遠而言商界應普及家庭友善僱傭措施，減少女性在就業與育兒之間的拉扯；政府亦應參考長者醫療券的運作模式，增設兒童醫療券，每年注資指定金額，減輕育兒家庭負擔，同時確保兒童能適時就醫。

相關字詞﹕鼓勵生育 生育 保護兒童會

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