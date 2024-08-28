學校行政手冊更新 圖書館藏「或危國安」應即除

局方昨日在通函中指出，行政手冊附有「學生安全及健康措施一覽表」，例如提醒實驗室存放危險化學品的指引，盼助學校履行職責，提升學生安全及健康管理；提醒學校2024/25新學年起，完成檢視及跟進後每年11月30日或之前填妥「一覽表」，並經法團校董會、校董會或學校管理委員會確認，交回所屬的學校發展組存檔及備用。

特殊學校課程指引 國民認同納首要價值觀

另外，繼去年9月推出《特殊學校課程指引（試行版）》，教育局昨日公布指引定稿，提醒現已「增潤及優化」12個首要培育的價值觀和態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、孝親及團結。

教育局希望新學年開始，所有特殊學校應參照指引定稿提供的課程調適建議及策略，並持續優化課程，又指已為校長或副校長及課程統籌主任舉辦《特殊學校課程指引》的研討會及培訓工作坊，讓學校加深認識。