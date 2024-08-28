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港聞二

精神健康約章首學年 教局不倒翁派校籲響應

【明報專訊】新學年下周展開。教育局昨日撰文稱，新學年將以《4Rs精神健康約章》加強照顧學生精神健康，所有參與《約章》的中小學將獲發一個「不倒翁」，鍛煉學生「不倒」的精神，讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，盼學校響應《約章》，營造輕鬆的上學氣氛。津貼中學議會主席李伊瑩鼓勵學生盡快調節作息時間，對上學抱好奇心，建立正向感受。

教育局今年4月公布《4Rs精神健康約章》，4R涵蓋休息（Rest）、人際關係（Relationship）、放鬆（Relaxation）及抗逆力（Resilience），參與約章的學校須承諾與家長及不同持份者協作，採取行動，落實與「4R」相關的措施，藉此加強學生的幸福感及抗逆力，9月新學年開始「貫徹執行」。現時共有數百間中小學參與。

鍛「不倒」精神 讓學生抱抱

教育局副秘書長蘇婉儀昨在「局中人語」專欄撰文，鼓勵學校積極響應約章，稱局方會向參與學校贈送一個「4Rs不倒翁」，配合「抖一抖、鬆一鬆，擁抱4Rs不倒翁」的口號，學生可在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆氣氛。

倡學生歌單「貼堂」 需要時聆聽

局方在「新學年•好精神」專頁推出「4Rs不倒翁」藝術活動素材供學校使用，例如多款「不倒翁」填色圖、手工立體卡、地圖音樂播放清單，當中學生分組列出自己喜歡的曲目，製成歌單與同學分享，教師可貼在課室，讓學生需要休息、放鬆、人際關係支持、抗逆力時聆聽，「以安撫身心並獲得支持」。

另外，局方亦推出5頁「4Rs開學家長錦囊」，從4方向建議家長協助子女適應新學年。

李伊瑩昨向本報說，學生在學期初的壓力之一是重新適應「規律的學習生活」，她鼓勵學生盡快調節作息時間迎接新學年，又盼學生對學校保持好奇心，稱每間學校新學年總有新猷，期望學生對學校有新鮮感，建立正面感受。她又說，教師壓力亦不少，尤其新入職者，鼓勵他們向資深教師交換想法，互相分享教學點子，「做足準備亦可減低壓力」。

相關字詞﹕4Rs精神健康約章 精神健康

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