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駁回陳寶瑩上訴 官：街上展捐款二維碼明顯籌款

【明報專訊】社民連主席陳寶瑩於2021年在旺角擺街站時，展示二維碼連結至社民連捐款網頁，遭票控無牌籌款罪，經審訊後被裁定罪成，罰款1000元。陳寶瑩不服定罪提出上訴，高院暫委法官姚勳智昨宣讀判辭，指條文並不是單純指向實際的金錢收集，上訴方對條文的詮釋狹窄，有違立法目的，駁回上訴並維持原判。陳寶瑩在法院外明言不滿意上訴結果，將申請終審法院上訴許可。

上訴方指裁判官錯誤詮釋條文，亦忽略了「公眾地方」的控罪元素，上訴人展示的二維碼連結至互聯網，應屬虛擬平台、一個媒介，而非一處地方，沒有在公眾地方收集金錢的情况出現，而展示捐款資訊應受言論自由保障。律政司則稱，裁判官已正確及簡單地指出，收集金錢的過程及過程中的行為，屬籌款活動。

官指詮釋條文狹窄 違立法目的

姚官表示，上訴方援引案例指網絡應屬虛擬平台，惟該案例的控罪及案情與本案不同；另同意律政司一方，認為條文的立法目的是規管可能會造成阻礙及滋擾的行為，因此控方亦毋須證明有造成影響。姚官續稱，本案有清楚的法律條文，無論中文或英文的字眼，均不是單純指向實質的金錢收集行為，上訴方的詮釋有違立法目的。

陳：網上非「公眾地方」 申終極上訴

姚官指出，上訴人在未有許可證的情况下，在街上設置有捐款字眼的易拉架，展示連結至捐款網站的二維碼，並手持麥克風說話約半小時，明顯是組織、參與提供設備籌款，正正是條例所規管之事。上訴庭裁定上訴理由不成立，駁回上訴。

陳寶瑩在庭外表示，裁決結果是在預料之內，而上訴庭未有回應有關「公眾地方」的詮釋，以及有關言論自由的理據。陳指出，當日街站是為宣傳政治理念，法庭則以易拉架及二維碼等原因而界定為籌款活動。

【案件編號：HCMA 116/23】

相關字詞﹕上訴駁回 無牌籌款 二維碼 陳寶瑩 社民連

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