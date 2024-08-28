駁回陳寶瑩上訴 官：街上展捐款二維碼明顯籌款

上訴方指裁判官錯誤詮釋條文，亦忽略了「公眾地方」的控罪元素，上訴人展示的二維碼連結至互聯網，應屬虛擬平台、一個媒介，而非一處地方，沒有在公眾地方收集金錢的情况出現，而展示捐款資訊應受言論自由保障。律政司則稱，裁判官已正確及簡單地指出，收集金錢的過程及過程中的行為，屬籌款活動。

官指詮釋條文狹窄 違立法目的

姚官表示，上訴方援引案例指網絡應屬虛擬平台，惟該案例的控罪及案情與本案不同；另同意律政司一方，認為條文的立法目的是規管可能會造成阻礙及滋擾的行為，因此控方亦毋須證明有造成影響。姚官續稱，本案有清楚的法律條文，無論中文或英文的字眼，均不是單純指向實質的金錢收集行為，上訴方的詮釋有違立法目的。

陳：網上非「公眾地方」 申終極上訴

姚官指出，上訴人在未有許可證的情况下，在街上設置有捐款字眼的易拉架，展示連結至捐款網站的二維碼，並手持麥克風說話約半小時，明顯是組織、參與提供設備籌款，正正是條例所規管之事。上訴庭裁定上訴理由不成立，駁回上訴。

陳寶瑩在庭外表示，裁決結果是在預料之內，而上訴庭未有回應有關「公眾地方」的詮釋，以及有關言論自由的理據。陳指出，當日街站是為宣傳政治理念，法庭則以易拉架及二維碼等原因而界定為籌款活動。

【案件編號：HCMA 116/23】