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港聞

港聞二

官質疑黃子悅保釋期犯案 辯：誤信合法非刻意

【明報專訊】除了初選案，多名被告在其他社運案件被拘控，包括前學民思潮發言人黃子悅正就理大暴動案服刑。辯方大律師潘志明昨求情稱，黃子悅在暴動案判囚37個月，冀法庭考慮部分刑期同期執行。法官質疑黃子悅在保釋期間再犯，可能構成加刑因素；辯方回應，黃子悅當時不知道初選計劃違法，加上初選和暴動案件性質不同，冀不要加刑太重。

盼理大案部分刑期同期執行

潘志明稱，黃子悅是本案最年輕的被告，參與不少義工服務，建議法庭視為「積極參加者」，判囚3至10年。潘又稱，黃子悅正就2019年11月18日的理大外圍暴動案服刑，最早明年3月獲釋，基於整體量刑原則，法庭可以將部分刑期和初選案同期執行。

法官李運騰關注黃子悅在保釋期間再犯案，或成為加刑因素，辯方卻要求減刑，說法造成相反效果；潘回應，黃不是刻意在保釋時再犯案，她參與法律學者牽頭的初選計劃，真誠誤信計劃合法，若法庭視為加刑因素，希望不要加太重。

控方指朱凱廸保釋期再犯案

立法會前議員朱凱廸昨由辯方大律師宗銘誠代表求情，於庭上呈交朱凱廸的刑事定罪紀錄和犯案時序，包括2020年六四集會案及2020年七一未經批准集結案。法官要求控辯雙方釐清，朱是否在另案保釋下干犯初選案。經休庭後，控方確認朱在七一集結案獲准以現金擔保，在保釋期間再犯案。

（初選案）

相關字詞﹕朱凱廸 黃子悅 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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