參選新界7人求情 郭家麒等4人倡視「積極參加者」 辯：郭性格不符犯案 官：言行危港

昨日求情的7人包括參選新界西的朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒，和參選新界東的梁國雄；吳敏兒、譚凱邦和柯耀林留待今日求情。

官指求情信沒提反思 辯：早認罪

郭家麒被指出席公民黨承諾否決財政預算案的記者會，該黨簽署「墨落無悔」聲明。辯方資深大律師蔡維邦陳辭稱，郭家麒早於2021年認罪，可見悔意，他有原則、願意奉獻及有同理心。蔡引述郭家麒親撰的求情信，講述他來自草根家庭，在學期間做義工，其後在醫院工作，有份成立香港工人健康中心；郭先後當選區議員和立法會議員，於SARS疫情時任公職，改善醫療服務。

法官陳仲衡關注郭家麒信件涵蓋行醫及從政經歷，但未有提及本案反思。蔡稱，郭私下反省並及早認罪，沒阻礙施政，反而和醫療衛生界合作。蔡引述前運房局副局長邱誠武在求情信稱，曾與郭就房屋交通事宜交流看法；立法會前議員張超雄提及郭於七一立會阻止示威者衝擊玻璃門，主張和平的郭因而受傷；前議員石禮謙亦有寫信求情。蔡稱郭沒倡議「攬炒」或港獨，2019年除了曾要求開路予救護車進出警總，又於機場衝突幫助受襲的內地記者，以及在理大事件協助安撫市民。

謀劃數月 官拒納一時犯法

蔡指出，郭家麒在公民黨清盤前退黨，他犯案與其性格不符。惟法官陳慶偉不認同，指郭曾表達對初選的見解及爭取當選。蔡解釋，郭犯案與他過往行徑相違，他在國安法生效前出席公民黨記者會。法官陳仲衡質疑辯方要求雙重減刑；法官李運騰表示本案謀劃為時數月，難以接納郭一時之間犯法的說法。蔡提及郭與警方合作錄口供，但他沒作供未必得到額外減刑。

代表民主黨前副主席尹兆堅的大律師莫彥婷表示，尹曾任社工、區議員及立法會議員，為基層謀福利。庭上讀出勞福局前局長蕭偉強的求情信，稱讚尹扶助弱勢，是有決心和正直的人，另一前局長羅致光稱尹熟悉社福政策；前運房局長張炳良則稱尹品格良好。莫表示，尹沒簽署「墨落」聲明和出席選舉論壇，他出獄後希望投身國際人道組織。

梁國雄fb刊陳情書：行使否決按民意

至於社民連前主席梁國雄的資深大律師潘熙採用書面陳辭，社民連facebook公開梁國雄呈交法庭的陳情書，自言50年來參與抗爭為了改變社會不公，任議員時已多次反對財政預算案，參與本案是因為明白到須向政府施壓，促使實行惠民政策，又稱議員兩次行使否決權是民意依歸。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）