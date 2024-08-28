灣區熱搜：林惠斌：創業基地質素參差 新例統一管理

廣州市政協林惠斌指出，廣東省的創業基地雖然很多，但質素參差不齊，「以往創業基地都是百花齊放、各自為政，統籌會比較弱，現在《條例》強調政府統籌基地的建設和管理，相信之後會有相對完整統一的服務提供給港澳青年，包括創業導師等不同資源的導入，令創業生存和發展空間更大」。在他看來，基地的建設管理非常重要，直接影響創業成敗，「廣州天河區有13個創業基地，各基地服務內容、收費標準、資源、產業的上下游對接如何都需要了解。近水樓台先得月，創業者能夠選擇好的基地，更快更易接觸到市場及上下游產業鏈，發展就會較快」。

倘試驗區機制成熟 9市複製

對於設立創業就業試驗區，林惠斌認為是為港澳創業工作尋找新嘗試和新發展方向預留空間，「因為港澳青年的創業就業對政府而言是跨部門、跨行業、跨空間的工作，試驗區可以在嘗試中得到更多經驗，形成成熟機制後再複製到9個城市」。

（灣區新規（下））