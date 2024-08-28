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灣區熱搜：有指措施聽得多 執行較弱 創業港人：有機會入圍比補貼重要

【明報專訊】在大灣區內地城市創業多年的港人指出，是次省人大通過的促進就業創業條例，內容雖更仔細，但成效重點在於如何落實和監管；亦有聲音認為建立良好商業模式，增加爭取生意渠道的機會，比起優惠或補貼更有幫助。

指創業基地被佔用 新例未提誰監管

5年前來廣州的一名創業港人表示更關注《條例》正式執行後的落實情况和監管，「在內地這麼久，很多時候都是聽得多，但執行比較弱」。該不願透露姓名的港人指出，《條例》未說明由哪個部門監管，而現時創業基地資源被佔用的情况不少，導致港澳青年實質上沒有享受很多政策優惠，「譬如政府雖然免租，但有些基地營運方還是會向創業者收取高額服務費」。他舉例一些創業所需開支，基地能提供幫忙，但有「隱性」收費，「例如代記帳收費，以小規模來計算，市價可能1000至2000元（人民幣，下同），但我親眼見過有基地報價3000至4000元。當一堆雜費開支加起來，隱性服務費增加不少創業成本。他建議政府除了加強監管，亦應給基地營運商制定相關收費標準，「當然最希望由政府自己管理，而不是將個波踢給第三方營運」。

2019年回內地、2022年在深圳創立玖加貳文創的港人麥宇瀚亦表示，「這幾年接觸過不少創業基地，他們更關注自身營運、申請政府資助，對於港澳創業青年進駐後能否存活卻不太關注」。他建議政府多思考如何推動港澳青年創業的資源對接，「在創業過程中，感受到有很多資源被壟斷，港資初創公司入不了圍、投不了標，一些政府採購又沒法參與」，不是說所有資源都一定要分給港人，但至少要給予爭取的機會，「要壯大發展是需要這樣的機會」。麥宇瀚說，商人做生意的立場就是要有利可圖，「我會更希望政府能夠給創業港人更多生意上的對接、給予投標政府項目的機會，有生意比給補貼更重要」。

有資源建立良好營運 才可吸引投資者

《條例》進一步解決創業融資問題，提出建立完善天使投資風險補償制度、建立跨境徵信合作機制、開發以港澳青年為對象的信貸產品等。

專為初創做品牌宣傳的廣州柏晶文化傳播創辦人李柏亨認為，投資者目標是有回報，會更注重標的企業的業務，而不是因為有《條例》就會隨便投資，「創業者更需要的是政府幫助，對接更多各種資源，打磨出一個良好的商業模式，才會吸引投資者或銀行」。

（灣區新規（下））

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