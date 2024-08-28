團隊考察中大輪椅設施 助肌萎生「無障礙」入學

理大研究：罕見病童紓緩治療

家長護士角色重要

君怡早幾年曾感染新冠，母親擔心會致命，幸獲兒童紓緩治療服務的醫護提供隔離建議及防疫資訊等，很快便康復。醫護團隊亦為君怡的大學生活鋪路，當中香港兒童紓緩學會會員任惠蓮經專科護士，為君怡安排職業治療師，又在開學前到中大實地考察，了解課室及宿舍門口闊度是否足夠輪椅通過、廁所位置、斜路能否讓電動輪椅上落等，同時與中大特殊教育需要相關部門保持聯絡。

理工大學護理學院團隊於2019至2021年間，在醫管局轄下6個兒科部門訪問25組受訪者，每組包括一名8至19歲罕見病兒童或青少年、其家長和醫療服務提供者，並做了65次訪談。

研究發現應及早向病人提供兒童紓緩治療服務，當中家長及專科兒科護士扮演重要角色，前者需就患者治療方案決策，後者可協調家屬、跨專科醫療團隊、社區，以及學校等持份者溝通，全方位照顧病人。

香港兒童紓緩學會主席陳昌煒昨說，有病人家屬誤以為兒童紓緩治療服務是善終服務，強調他們盼解決罕見病患者身心等需要，盼發展成專科，獲社會關心。