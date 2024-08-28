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港聞二

甯漢豪：交椅洲可「拉長」填海 減現金流影響

【明報專訊】原定明年開展的交椅洲人工島填海工程，政府早前稱爭取在今屆任內、即2027年啟動。發展局長甯漢豪承認較原先時間表緩慢，強調並無擱置計劃。去年《施政報告》提出交椅洲人工島將提供1000公頃土地，甯認為絕對有空間考慮是否「拉長」分期填海，「你用5年填海，用10年填海，對於現金流都可以有不同」。

政府前年預計交椅洲人工島總工程造價約5800億元，較2018年預計的5000億元增加。被問到相關項目最新估算造價，甯漢豪接受港台訪問稱「無最新估算，亦不敢再亂估算」。她說幾年前公眾很緊張，政府便「破例」在未做詳細工程研究前作粗略估算，惟每逢有任何變動，社會都很敏感，就算是價格調整都會變成造價「又貴了」。

牛潭尾30公頃擬建大學城

政府將於10月公布新一份《施政報告》，甯漢豪透露北部都會區牛潭尾發展方案最快會在《施政報告》公布後出台，其中牛潭尾約有30公頃用地發展「北都大學教育城」。另外，在坪輋及打鼓嶺一帶有20多公頃用地，以及洪水橋亦有小量用地將會用作發展教育城。

甯漢豪稱，當北環線建成後，牛潭尾與新田科技城僅一站之隔；而在牛潭尾設以創科、科研為主要定位的大學，便能提高與新田科技城的協同效應。她說釐定牛潭尾住宅發展的私樓比例可「放膽些」，料最快數年後動工。

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