認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單

被告李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松否認控罪，其中僅黃仍在職，其餘6人均已退休。

稱陸續收到人名才打算協助

案發時任職署理首席小販管理主任的羅供稱，該次是他第二次擔任遴選小組委員，而擔當主席的衛生總督察擁有決定權，主席或會根據其他委員的意見調整分數。羅曾聽聞有同事在遴選中優待其投考的親友，會額外加分；亦曾聽聞會「傳紙仔」辨別「自己人」，但他沒有見過，亦不知道實際運作。

羅憶述已退休的同事於2019年7月中向他發送面試資料，稱「兩個舊同事仔女，請留意」；被告陳江松亦曾詢問他會否參與某天的遴選，稱「需要搵你幫手，資料稍後畀你」。羅續稱按他理解，陳希望他優待應徵者，而他當時出於客套而答應請求，沒有打算協助；惟後來陸續收到人名，始認為對方希望他能提供實質協助。

同月16日，羅接到被告戴焯輝的來電，指示他把收到的人名製成表格。羅按指示製作名單後，發送給3名下屬，以及戴和易錦添等人，及後再因應收到的人名更新名單。羅先後製作11份名單，並把名單分發予曾向他發送人名的第二至第七被告。

稱被捕後始知犯法

控方追問羅，在面試前向遴選委員分發名單目的為何，羅稱最初都是為日後能得知應徵者的面試分數，被捕後才了解到自己的行為犯法，包括預先泄露考生成績，以及給予「人情分」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1055/22】