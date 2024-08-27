認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單

【明報專訊】8名時任食環署首席小販管理主任，涉嫌在2019年助理小販管理主任招聘中優待部分應徵者，其中7人否認一項「串謀公職人員行為失當」罪，已認罪被告羅世華昨在區院以控方證人身分作供。羅稱，按另一被告指示製作「自己人」名單，起初以為對方希望預先得知面試成績，後得悉有應徵者因人事而「肥佬都變合格」，才知道他們欲對這批人「秤先啲」（即優待），給予「人情分」或減低面試難度。
被告李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松否認控罪，其中僅黃仍在職，其餘6人均已退休。
稱陸續收到人名才打算協助
案發時任職署理首席小販管理主任的羅供稱，該次是他第二次擔任遴選小組委員，而擔當主席的衛生總督察擁有決定權，主席或會根據其他委員的意見調整分數。羅曾聽聞有同事在遴選中優待其投考的親友，會額外加分；亦曾聽聞會「傳紙仔」辨別「自己人」，但他沒有見過，亦不知道實際運作。
羅憶述已退休的同事於2019年7月中向他發送面試資料，稱「兩個舊同事仔女，請留意」；被告陳江松亦曾詢問他會否參與某天的遴選，稱「需要搵你幫手，資料稍後畀你」。羅續稱按他理解，陳希望他優待應徵者，而他當時出於客套而答應請求，沒有打算協助；惟後來陸續收到人名，始認為對方希望他能提供實質協助。
同月16日，羅接到被告戴焯輝的來電，指示他把收到的人名製成表格。羅按指示製作名單後，發送給3名下屬，以及戴和易錦添等人，及後再因應收到的人名更新名單。羅先後製作11份名單，並把名單分發予曾向他發送人名的第二至第七被告。
稱被捕後始知犯法
控方追問羅，在面試前向遴選委員分發名單目的為何，羅稱最初都是為日後能得知應徵者的面試分數，被捕後才了解到自己的行為犯法，包括預先泄露考生成績，以及給予「人情分」。審訊今續。
【案件編號：DCCC 1055/22】
相關字詞﹕區域法院 串謀公職人員行為失當 瀆職 小販管理主任 食環署