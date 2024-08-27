扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審

索驗證碼登入轉帳

認罪的10名被告為羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴、羅錦榮（現年19至27歲）。羅刋豫將等候同案被告受審後判刑。

根據認罪被告的同意案情，事主收到的大部分來電及短訊均為以「3687」開首的電話號碼，號碼以被告家人號碼透過應用程式「一機多號」生成。羅刋豫被捕後在警誡下稱由蘇俊元帶她「入行呃人」，他們假扮PayMe職員誘騙事主提供驗證碼，繼而登入轉帳；羅刋豫的電腦儲存一份試算表，載有5萬人的個人資料，由蘇購買得來。羅刋豫又稱因余嘉龍欠她錢，遂介紹余加入行騙。羅刋豫承認與其他被告將騙取款項存入傀儡帳戶，之後就會獲蘇分帳。

另外，余嘉龍在錄影會面下表示，需要金錢償還一萬元給羅刋豫，因此犯案。他透露騙取款項後可得一半金額，餘款交給主腦。案情指同被控串謀詐騙的羅刋豫、余嘉龍、蘇俊元、李富誠開設信息群組商討行騙；部分被告開設帳戶收取多筆款項，再轉帳給其他被告。

【案件編號：DCCC 485/23、175/24】