明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？

【明報專訊】初中公民、經濟與社會科（公經社科）將逐級推展，局方近日公布的中三級性教育教材引起內容守舊的爭議，包括教材提及「堅拒婚前性行為」。中學校長會主席連鎮邦昨向本報稱，教材並非守舊，教師等同「代父母」的角色，不止教導安全、守法，還有道德標準，反問：「我們是否期望中國人社會，有一日變成個別國家般，在中學派避孕套？」

稱不應以一個教材評論整個課程

連鎮邦昨說，掀起社會討論的性 教育教材非守舊過時，設計用意是幫助14至15歲處於青春期的學生增加自約、自律的決心，並在初中及求學時期好好守護自己。他認為若只針對一個教材，評論整個課程的學習目的、內容和效能，是不全面，亦不對，又說學校可按校情，例如不同宗教背景、學生能力，調整教學內容。

連鎮邦續稱，教育工作者的出發點不止安全、守法，還有道德標準，「只講safe sex（安全性行為）太低要求」，「社會是否接受濫交？只要安全，便可隨便有性關係？我們是否期望中國人社會，有一日變成個別國家般，在中學派避孕套？」

連鎮邦稱，公經社科外，初中科學科亦涵蓋性教育知識和態度，例如青春期的轉變、懷孕的過程、避孕方法等。學校教材經常更新優化，他建議教育局將來考慮安排一些焦點小組，邀請使用過教材的教師討論交流，聆聽及收集意見，檢視需否優化教材。

立法會教育事務委員會主席梁美芬支持政府在公社科引入正確性教育觀，讓未成年初中生明白如何負責任地處理親密及性關係，「做到愛己愛人，為社會保持優良家庭價值的美德」。

江玉歡憂簽承諾書再嚇怕外國人

日前批評局方教材離地、守舊的立法會議員江玉歡，昨再在網上撰文回應教育局長蔡若蓮否認教材保守。江認為討論重點並非保守與否，同意應該保護幼童，「是次重點在於教導方法，方法必然影響結果」。教材其中一項建議，是讓學生簽署「承諾書」，訂立戀愛親密界限，江玉歡憂慮這教學方法會影響香港形象，提到過去防疫措施已嚇怕外國人，「試問要外國高企的子女簽署（承諾書），他們又會怎樣看香港？」

相關字詞﹕公民、經濟與社會科 教材 教育局 婚前性行為 承諾書 性教育 公經社科

上 / 下一篇新聞

集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
中小學內地交流將加強「紅色資源」
中小學內地交流將加強「紅色資源」
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
考慮選特首 澳門終院院長辭職
考慮選特首 澳門終院院長辭職
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
越抵港航班再現「機艙老鼠」
越抵港航班再現「機艙老鼠」
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院