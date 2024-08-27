校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？

稱不應以一個教材評論整個課程

連鎮邦昨說，掀起社會討論的性 教育教材非守舊過時，設計用意是幫助14至15歲處於青春期的學生增加自約、自律的決心，並在初中及求學時期好好守護自己。他認為若只針對一個教材，評論整個課程的學習目的、內容和效能，是不全面，亦不對，又說學校可按校情，例如不同宗教背景、學生能力，調整教學內容。

連鎮邦續稱，教育工作者的出發點不止安全、守法，還有道德標準，「只講safe sex（安全性行為）太低要求」，「社會是否接受濫交？只要安全，便可隨便有性關係？我們是否期望中國人社會，有一日變成個別國家般，在中學派避孕套？」

連鎮邦稱，公經社科外，初中科學科亦涵蓋性教育知識和態度，例如青春期的轉變、懷孕的過程、避孕方法等。學校教材經常更新優化，他建議教育局將來考慮安排一些焦點小組，邀請使用過教材的教師討論交流，聆聽及收集意見，檢視需否優化教材。

立法會教育事務委員會主席梁美芬支持政府在公社科引入正確性教育觀，讓未成年初中生明白如何負責任地處理親密及性關係，「做到愛己愛人，為社會保持優良家庭價值的美德」。

江玉歡憂簽承諾書再嚇怕外國人

日前批評局方教材離地、守舊的立法會議員江玉歡，昨再在網上撰文回應教育局長蔡若蓮否認教材保守。江認為討論重點並非保守與否，同意應該保護幼童，「是次重點在於教導方法，方法必然影響結果」。教材其中一項建議，是讓學生簽署「承諾書」，訂立戀愛親密界限，江玉歡憂慮這教學方法會影響香港形象，提到過去防疫措施已嚇怕外國人，「試問要外國高企的子女簽署（承諾書），他們又會怎樣看香港？」