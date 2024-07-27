浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使

浸大：不宜評論 將提供輔導

浸會大學回覆本報表示，知悉學生會早前就事件向警方求助，由於事件已進入執法程序，校方不宜評論，稱如有需要，校方會盡力配合執法部門的調查工作，並會向相關學生提供輔導。

警方回覆本報表示，上周一（19日）接獲浸大學生組織的代表報案，指有人挪用學生會所屬3個銀行戶口約130萬元作私人用途，案件交由西九龍總區重案組跟進，並於上周四至五（22至23日）以涉嫌串謀行騙拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎20至27歲。被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

一為臨政主席 疑與被捕黑漢同居

消息指3名被捕人分別為浸大學生會臨時行政委員會財務負責人、20歲浸大二年級男學生；臨時行政委員會主席、23歲浸大四年級女學生；以及與該被捕女生的27歲同居男友，報稱麻將館職員，有黑社會和勝和背景。

據了解，浸大學生會評議會從委員會的報告發現可疑的高額開支，被捕男生在對質下供認他與被捕女生提交假發票，於去年12月31日至上月25日期間，從浸大學生會基金騙取逾130萬元；被捕女生的同居男友疑為主使。據悉，有關款項經轉數快轉帳至3人的個人銀行帳戶。

浸大學生會去年亦曾揭發挪用公款事件，一名前財務秘書以活動開支為名，盜取學生會80萬元，其後承認兩項盜竊罪，判囚25個月，另須向學生會賠償22萬元。

浸大學生會上月表決啟動解散學生會程序，下一步將舉行全民投票。根據浸大學生會facebook專頁，評議會去年10月26日通過「審核及通過第56屆臨時行政委員會成員重組事宜」，以維持學生會日常運作，直至新任幹事會產生或另行通知。第56屆臨時行政委員會共有4名成員，設有正副主席、財務委員及委員。