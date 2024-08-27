官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。死因研訊的證人受匿名令保護，以「H女士」、「H先生」和「C小姐」為代號。法官陳慶偉表示，考慮到上述3名證人的證供，李和賴肯定知悉3人身分，刻意用粗言辱罵3人。

李國永早前供稱，他對死因研訊無興趣，只想旁聽時任立法會議員許智峯私人檢控的士司機鄭國泉一案，但去錯法院。陳官反駁指李從2020年3至8月間，每逢22日都在Instagram發帖紀念研訊死者，提到「沉冤待雪」，既然李關注死者去世，必然留意研訊進度。陳官裁定李的證供不盡不實，沒有說出真相。

陳官指研訊證人步出法院後，李國永一路跟隨，必然不會誤認證人為鄭國泉；李對證人罵粗言及舉中指，唯一目的就是侮辱對方。

陳官又提及，網媒「立場新聞」拍到李向死者母親指罵「臭×」，李更在Instagram發文稱她「假老母」，顯然指控對方給假證供，不是向鄭國泉對質；即使有警員保護，證人仍感驚慌，故裁定李罪成。

至於賴瑞英，片段拍到她庭外叫「收咗水」，伙同其他女示威者辱罵證人。陳官稱根據上文下理，賴在沒有證據下指控死者母親收錢作假證供。陳官認為即使賴和其他示威者未必相識，他們必定懷着共同目的，想向證人表達不滿，裁定賴罪成。

【案件編號：HCMP 2254/20】