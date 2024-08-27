明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成

【明報專訊】外號「Lunch哥」的學生李國永和一名退休女保安，涉於2020年辱罵一宗死因研訊的證人，被控藐視法庭，昨於高院裁定罪成，押後至9月20日求情及判刑。法官表示，示威者在庭外指罵研訊證人，令證人受驚嚇，此等行為在任何法治文明社會都不能接受。法官認為李國永和涉事保安故意跟隨和騷擾證人，對證人出庭構成風險。

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。死因研訊的證人受匿名令保護，以「H女士」、「H先生」和「C小姐」為代號。法官陳慶偉表示，考慮到上述3名證人的證供，李和賴肯定知悉3人身分，刻意用粗言辱罵3人。

李國永早前供稱，他對死因研訊無興趣，只想旁聽時任立法會議員許智峯私人檢控的士司機鄭國泉一案，但去錯法院。陳官反駁指李從2020年3至8月間，每逢22日都在Instagram發帖紀念研訊死者，提到「沉冤待雪」，既然李關注死者去世，必然留意研訊進度。陳官裁定李的證供不盡不實，沒有說出真相。

陳官指研訊證人步出法院後，李國永一路跟隨，必然不會誤認證人為鄭國泉；李對證人罵粗言及舉中指，唯一目的就是侮辱對方。

陳官又提及，網媒「立場新聞」拍到李向死者母親指罵「臭×」，李更在Instagram發文稱她「假老母」，顯然指控對方給假證供，不是向鄭國泉對質；即使有警員保護，證人仍感驚慌，故裁定李罪成。

至於賴瑞英，片段拍到她庭外叫「收咗水」，伙同其他女示威者辱罵證人。陳官稱根據上文下理，賴在沒有證據下指控死者母親收錢作假證供。陳官認為即使賴和其他示威者未必相識，他們必定懷着共同目的，想向證人表達不滿，裁定賴罪成。

【案件編號：HCMP 2254/20】

相關字詞﹕高等法院 死因研訊 Lunch哥 藐視法庭罪

上 / 下一篇新聞

集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
中小學內地交流將加強「紅色資源」
中小學內地交流將加強「紅色資源」
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
考慮選特首 澳門終院院長辭職
考慮選特首 澳門終院院長辭職
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
越抵港航班再現「機艙老鼠」
越抵港航班再現「機艙老鼠」
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院