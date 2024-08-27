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港聞二

發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸

【明報專訊】發展局昨聯同金管局及銀行界代表與建造業界開會，就近期有關建築行業面對的融資問題交流意見。與會的金融界立法會議員、香港中資銀行業協會副會長兼秘書長陳振英透露，銀行界向建造業「派定心丸」，解釋銀行會因應風險狀况向建造業查詢營運情况，不會隨便收緊信貸，會繼續支持香港基建發展，以及向建造業界提供所需融資及借貸服務。

發展局：續投資基建 加緊支付

發展局稱，為協助建造業改善現金流，對現已落實的工務工程，發展局會在合適情况下，向承建商加密支付有關工程費用。

發展局昨晚在社交媒體發帖文表示，一直關注建造業的健康發展，昨聯同金管局、香港銀行公會、香港中資銀行業協會和建造業議會，以及逾20名來自建造業和銀行界代表會面，就近期有關建築行業面對的融資問題交流意見，其中建造業代表在會議上分享承建商和分判商在承造工程時面對的資金需求，以及現時在現金流上遇到的挑戰，希望銀行對相關企業提供更彈性協助。

發展局續稱，銀行界代表均表示會繼續支持香港基建發展及向建造業提供所需融資或借貸服務，而金管局則介紹日前與香港銀行公會共同成立的「中小企貸款專責小組」，針對處理個別企業可能遇到融資困難的個案，並加強與相關業界的溝通和合作。發展局稱，政府基建投資決心不變，未來工程量亦會較過去增加，基本工程開支每年900億元，較過去5年平均增17%。

相關字詞﹕建造業

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