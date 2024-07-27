機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT

金門：將代分判商出糧

金門建築回覆查詢表示，一向遵守工程合約，根據分判商合約規定，按時向分判商發放應支付的工程費用，並稱作為工程項目的總承建商，金門依據《僱傭條例》履行應有義務，會代分判商向工友支付欠薪，並正在勞工處及工會協助下採取行動，以期盡快解決事件。

昨早10時許，逾20多名工人堵塞地盤出入口，追討欠薪，大批警員到場了解。工人代表黎先生稱受聘於分判商，自7月欠薪至今，早前曾到勞工處追討欠薪，獲悉金門的計薪方式與追討款項有出入。

工人：合約工時8個鐘

金門加多兩小時

黎先生解釋，工人簽訂的合約工時是「朝九晚五」，但金門則以「朝八晚六」計算，「變相全部工人都冇OT（加班補水）」，而且工人如沒有持「大工牌」，日薪只有1000元，比原定低500元，工人因而鼓譟，以水馬堵塞地盤出入口。金門昨日亦派員到場交涉。

涉二號客運大樓天幕工程

勞工處回覆稱接獲相關項目部分建築工人的欠薪求助，並已聯繫受影響工人的僱主、相關承判商及持份者跟進情况，處理有關工程項目的工人欠薪個案。勞工處稱，如工人遭拖欠薪金，總承建商須代屬下的承判商支付最初兩個月的欠薪，呼籲如有工人被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料。

據機管局今年5月向立法會交代機場三跑道系統項目發展，擴建中的二號客運大樓外牆構件裝設工程已近完成，玻璃幕牆裝設工程正沿樓宇外圍推進。T2客運廊主廊範圍的鋼製樓頂模件正於內地預製及組裝，而首3個樓頂模件已送抵工地，並自今年4月起開始吊運或安裝。