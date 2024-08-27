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港聞

港聞二

考慮選特首 澳門終院院長辭職

【明報專訊】正考慮參選澳門下屆特首的澳門終審法院長岑浩輝，辭去由1999年澳門回歸至今擔任的院長一職，周三起正式卸任。澳門立法會議員高天賜說，澳門回歸25年出現多宗嚴重廉政案件，倘岑參選，形象會帶來明顯改變。但他形容澳門經濟「外表風光、內裏坎坷」，期盼與對方交流經濟和民生政綱。

翻查澳門終院刊載澳門官員財產及利益公開表，岑浩輝與妻共同持有4個物業，包括澳門路環一空置獨立屋、廣東省中山市獨立屋及村屋各一，在茂名也有自用分層單位。其中中山市空置獨立屋及村屋分別在2015及2018年加入申報。有別於商界出身的現任特首賀一誠，岑申報無持有任何公司股份，或在香港持有物業。

學者：倘當選 顯國安最重要

政治學者盧兆興說，澳門「四大家族」青黃不接，倘岑當選，港澳特首均有政法背景，信息很明顯，就是國安最重要。他說，岑任內終院處理運輸工務司前司長歐文龍及前檢察長何超明案，尤其何當時曾被認為有意參選特首，相信岑任特首權威性一定足夠。

他補充，雖然岑在經濟範疇較遜，但中央對澳門經濟已有藍圖，上任只需承襲中央政策，由財金官員輔助，格局與香港近似。

議員料帶來廉政形象 認少人識

高天賜說，岑擔任終院院長及法律背景，對澳門廉政形象有好開始，但承認澳門社會很多人不知岑是誰，「25年來，未談過一次……好多人都不知佢是誰，但這不出奇，法官有他的工作和工作環境，這明白的。」他說，倘岑參選，關鍵是他交代班底及如何搞好經濟，改善目前狀况。

澳門特首換屆10月13日舉行，提名期定於周四（29日）至9月12日。擔任澳門特首選管會主席的終院法官宋敏莉上周五說留意到岑浩輝辭任的報道，選管會暫無評論。

相關字詞﹕岑浩輝 澳門特首選舉

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