明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革

【明報專訊】政府昨舉行兩場中共二十屆三中全會精神宣講會，其中早上一場在政府總部閉門進行，同樣由全國人大法工委主任沈春耀及商務部長王文濤分享。特首李家超會後表示，香港必須勇於改革，因地及因時制宜推進各方面工作，並要將三中全會精神應用在日常事務，融會貫通。

昨早的閉門宣講會逾500人出席，包括政府官員、行會成員、立法會議員、司法界代表及重要法定機構負責人。李家超出席宣講會後表示，本港要以改革創新精神做好「超級聯繫人」角色，貢獻內地進一步全面深化改革，同時推動自身發展。他說，要將三中全會精神應用在日常事務，以新思維推進各方面工作。

全國人大常委李慧琼出席昨午宣講會後表示，現時大灣區出現「一個灣區、三個體制」問題，舉例本港產品不能直接進入大灣區，內地產品亦不能直接經香港出口，冀未來打破壁壘，此舉不會削弱本港獨特性。

經民聯立法會議員林健鋒認為，香港要採取實際行動協助內地公司「走出去」、吸引海外企業經港入內地。他謂香港經濟面對挑戰，但本港優勢無可取代，相信困難很快過去。

廠商會：港工商界應成排頭兵

廠商會長盧金榮表示，本港工商界應成為內地全面深化改革的「排頭兵」，進一步加強深化國際聯繫及基礎研究、加快新質生產力及綠色低碳發展。他稱，廠商會將全力支援業界提升科技轉化效率，推動環境、社會和企業管治（ESG）發展，以貢獻內地及本港。

相關字詞﹕宣講會 三中全會決定 三中全會

上 / 下一篇新聞

集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
中小學內地交流將加強「紅色資源」
中小學內地交流將加強「紅色資源」
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
考慮選特首 澳門終院院長辭職
考慮選特首 澳門終院院長辭職
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
越抵港航班再現「機艙老鼠」
越抵港航班再現「機艙老鼠」
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院