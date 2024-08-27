李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革

昨早的閉門宣講會逾500人出席，包括政府官員、行會成員、立法會議員、司法界代表及重要法定機構負責人。李家超出席宣講會後表示，本港要以改革創新精神做好「超級聯繫人」角色，貢獻內地進一步全面深化改革，同時推動自身發展。他說，要將三中全會精神應用在日常事務，以新思維推進各方面工作。

全國人大常委李慧琼出席昨午宣講會後表示，現時大灣區出現「一個灣區、三個體制」問題，舉例本港產品不能直接進入大灣區，內地產品亦不能直接經香港出口，冀未來打破壁壘，此舉不會削弱本港獨特性。

經民聯立法會議員林健鋒認為，香港要採取實際行動協助內地公司「走出去」、吸引海外企業經港入內地。他謂香港經濟面對挑戰，但本港優勢無可取代，相信困難很快過去。

廠商會：港工商界應成排頭兵

廠商會長盧金榮表示，本港工商界應成為內地全面深化改革的「排頭兵」，進一步加強深化國際聯繫及基礎研究、加快新質生產力及綠色低碳發展。他稱，廠商會將全力支援業界提升科技轉化效率，推動環境、社會和企業管治（ESG）發展，以貢獻內地及本港。