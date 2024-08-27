三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代

中共二十屆三中全會上月舉行，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，涉港部分提及鞏固和提升本港國際金融、航運、貿易中心地位，支持建設「國際高端人才集聚高地」。中央宣講團應政府邀請來港，昨午在灣仔會展舉行宣講會，由沈春耀及王文濤主講。

《決定》表明內地堅持改革開放，王文濤說，「中國開放的大門只會愈開愈大，永遠不會關上」，認為香港在國家改革開放和現代化建設中處獨特位置，作用不可替代。他說，本港在融資方面擁有極強競爭力，與內地相比優勢明顯，又提到本港是獨立關稅區，擁有高效集裝箱港口及全球最繁忙機場。王文濤謂，儘管國際形勢嚴峻複雜，「香港許多金漆招牌仍閃閃發光，比如說最自由、最開放、最國際化的美譽，是全球法治水平最高的地區之一」。

大橋可更大作用 分段粵車南下

近年內地經濟增長放緩，王文濤稱內地上半年國內生產總值（GDP）增長5%，在主要經濟體中名列前茅，認為內地經濟「還是這邊獨好」。他強調對本港鞏固和提升國際金融中心地位而言，國家發展和實力就是最大支持。王文濤期望本港主動對接國家發展戰略規劃，進一步提升國際競爭力。

內地正推動建設「全國統一大市場」，王文濤稱港珠澳大橋促進大灣區互聯互通、融合發展，「港車北上」需求日增，但認為可發揮更大作用。他說粵港雙方協商後，將採取措施、分階段推進「粵車南下」，「讓南下也更暢通，讓通道釋放更大活力」。

法工委：港擁國際聯繫 說好中國

沈春耀表示，三中全會主題是「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」，形容改革開放是決定當代中國命運及中國式現代化成敗的「關鍵一招」。他說本港擁有廣泛國際聯繫，英語是重要語言，冀本港發揮優勢，成為說好中國故事的「超級聯繫人」。本港今年通過《基本法》23條立法，沈春耀稱香港近年來在維護國家安全方面有重大制度發展，非常可喜。

鄭雁雄籲乘三中培育新優勢

中聯辦主任鄭雁雄致辭稱，中央派出宣講團來港體現對港高度重視和親切關懷，呼籲各界全力支持香港改革創新，乘三中全會「東風」培育新優勢、推動發展。

昨午宣講會約500人出席，包括一眾司局長、人代政協、立法會議員、區議員、工商界代表等。其中前特首林鄭月娥亦有現身，沈春耀與王文濤在宣講會結束時主動走向林太，與她握手交談。