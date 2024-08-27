明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代

【明報專訊】政府昨舉行「中共二十屆三中全會精神宣講會」，全國人大法工委主任沈春耀及商務部長王文濤來港擔任主講嘉賓。王文濤表示，香港在內地改革開放及現代化建設的作用不可替代，舉例融資方面本港較內地優勢明顯，「香港許多金漆招牌仍然閃閃發光」。他期望本港主動對接國家發展戰略規劃，並稱港珠澳大橋於促進大灣區互聯互通及融合發展可發揮更大作用，將分階段採取措施推進「粵車南下」。

中共二十屆三中全會上月舉行，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，涉港部分提及鞏固和提升本港國際金融、航運、貿易中心地位，支持建設「國際高端人才集聚高地」。中央宣講團應政府邀請來港，昨午在灣仔會展舉行宣講會，由沈春耀及王文濤主講。

《決定》表明內地堅持改革開放，王文濤說，「中國開放的大門只會愈開愈大，永遠不會關上」，認為香港在國家改革開放和現代化建設中處獨特位置，作用不可替代。他說，本港在融資方面擁有極強競爭力，與內地相比優勢明顯，又提到本港是獨立關稅區，擁有高效集裝箱港口及全球最繁忙機場。王文濤謂，儘管國際形勢嚴峻複雜，「香港許多金漆招牌仍閃閃發光，比如說最自由、最開放、最國際化的美譽，是全球法治水平最高的地區之一」。

大橋可更大作用 分段粵車南下

近年內地經濟增長放緩，王文濤稱內地上半年國內生產總值（GDP）增長5%，在主要經濟體中名列前茅，認為內地經濟「還是這邊獨好」。他強調對本港鞏固和提升國際金融中心地位而言，國家發展和實力就是最大支持。王文濤期望本港主動對接國家發展戰略規劃，進一步提升國際競爭力。

內地正推動建設「全國統一大市場」，王文濤稱港珠澳大橋促進大灣區互聯互通、融合發展，「港車北上」需求日增，但認為可發揮更大作用。他說粵港雙方協商後，將採取措施、分階段推進「粵車南下」，「讓南下也更暢通，讓通道釋放更大活力」。

法工委：港擁國際聯繫 說好中國

沈春耀表示，三中全會主題是「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」，形容改革開放是決定當代中國命運及中國式現代化成敗的「關鍵一招」。他說本港擁有廣泛國際聯繫，英語是重要語言，冀本港發揮優勢，成為說好中國故事的「超級聯繫人」。本港今年通過《基本法》23條立法，沈春耀稱香港近年來在維護國家安全方面有重大制度發展，非常可喜。

鄭雁雄籲乘三中培育新優勢

中聯辦主任鄭雁雄致辭稱，中央派出宣講團來港體現對港高度重視和親切關懷，呼籲各界全力支持香港改革創新，乘三中全會「東風」培育新優勢、推動發展。

昨午宣講會約500人出席，包括一眾司局長、人代政協、立法會議員、區議員、工商界代表等。其中前特首林鄭月娥亦有現身，沈春耀與王文濤在宣講會結束時主動走向林太，與她握手交談。

相關字詞﹕沈春耀 三中全會決定 三中全會

上 / 下一篇新聞

集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
中小學內地交流將加強「紅色資源」
中小學內地交流將加強「紅色資源」
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
考慮選特首 澳門終院院長辭職
考慮選特首 澳門終院院長辭職
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
越抵港航班再現「機艙老鼠」
越抵港航班再現「機艙老鼠」
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院