指洪水橋收地違憲 原居民覆核

申請人林國龍自稱元朗原居民和林雄緒祖、林樂義祖後人。建議答辯人為地政總署及行政長官會同行政會議（CEIC）。申請人稱現年29歲，育有兩子。翻查地政總署網頁，涉及土地包括基業國際車身工程有限公司的工場。

質疑「公用」收地後賣地作「私用」

根據入稟狀，地政總署今年5月公布洪水橋/厦村新發展區第二期發展（第一批）收回土地決定，CEIC認為涉事用地屬「公共用途」並按《條例》收地。入稟狀提及，有立法會文件顯示城規會去年通過提高發展計劃中的興建房屋比率，料提供36,400個單位，強調當中三成是私人住宅；地政總署亦有意拍賣收回土地作工業用途。

申請人引述，《基本法》保障香港居民享有的權利和自由，除依法規定外不得限制，但《條例》將不受約束的權力授予CEIC來決定何謂「公共用途」，包括在收地後拍賣及或轉售土地作私人用途。申請人稱，《條例》侵害其財產權利，上述決定違憲，甚至可牽連全港土地均遭以公共用途名義被徵回。

申請人又稱，《基本法》列明新界原居民合法傳統權益受香港特區保護，當局做法與此不一致；將收地包裝成發展公共用途但出售作私人用途，欠缺恰當目的，與立法原意相反。

【案件編號：HCAL 1414/24】