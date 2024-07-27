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樂翠臺停工清竹枝原承辦商報250萬 另聘埋單連拆棚19萬

【明報專訊】廉政公署調查發現，港島兩個住宅屋苑維修工程懷疑涉及貪污罪行，共拘捕5人。消息稱，該兩屋苑分別是柴灣樂翠臺及堅尼地城海都樓，均曾爆發維修風波。樓齡近40年的樂翠臺年初發生億元維修爭議，業主不滿法團未公開工程合約及造價過高，其後召開特別業主大會，會上投票通過終止大維修承辦商工程合約，並撤換大廈管理委員會委員。

違約爭議尚需協商 或需仲裁

現屆法團副主席黃先生昨接受本報訪問稱，法團上月透過律師行向該承辦商發信，根據法律理據要求終止合約；其後承辦商代表律師表示同意終止合約，另引用合約條款，稱因雙方仍有爭議，需協商解決，否則需開展仲裁程序。黃續稱，上周二（20日）法團已回信，重申承辦商違約引致合同失效，但願傾談以保障雙方利益，正待回覆。

承辦商去年9月底開始搭棚，黃透露工程停工後曾收到食環署指竹枝引致蛇蟲鼠蟻，以及屋宇署指棚架或變得危險，要求清理。他說法團曾要求承辦商跟進，但被報價250萬元清理竹枝並繳清工程費，法團後來經招標聘用其他承辦商清理竹枝及清拆棚架，處理價格分別為5.8萬及13.2萬元。

樓齡58年的海都樓，業主立案法團亦風波不斷，2022年業主大會議決通過不採用市建局「招標妥」進行3000萬元大維修，但有稱工程合約非由時任主席簽署，而管理委管會會議亦沒在會議通知的地點召開等。去年8月，業主改選9名法團委員，推翻早前揀選工程承辦商的協議。

海都樓法團帳戶被撤 衍管理問題

曾協助主持會議的全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝向本報說，現屆和上屆法團爭議持續，導致法團銀行戶口被取消，無法繳付任何費用，令大廈管理出現問題，例如清拆棚架、電梯維修及清潔管理等。他透露，關愛隊協助找到西環街坊福利會幫助支付大廈日常管理費用，但問題仍未完全解決。

相關字詞﹕廉政公署 貪污 維修工程 海都樓 樂翠臺

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