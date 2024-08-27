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集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列

【明報專訊】廉政公署與競爭事務委員會早前展開聯合行動，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團，涉案住宅及工廈維修工程至今增至38個，合約總值逾10億元。廉署上周再拘捕5人，包括時任法團成員、中間人及承辦商人員，涉嫌從事反競爭行為及行賄受賄，操控樓宇維修工程招標程序和誇大工程標價，以取得兩個港島住宅屋苑共1.4億元維修工程合約。據了解，涉案兩屋苑分別是早前爆發維修風波的柴灣樂翠臺及堅尼地城海都樓。

廉署與競委會今年4月採取「獵槍」聯合執法行動，拘捕20人，包括集團主腦及骨幹成員。經證據分析後，發現該集團涉及其他涉嫌圍標和貪污行為，上周三及四（21及22日）再展開聯合行動，根據法庭手令搜查多間工程承辦商及顧問公司的辦公室、涉案者住所等約20個地點，檢走多項證物，包括與樓宇維修工程相關文件、電腦及電話。競委會亦行使強制權力要求有關公司和人物交出資料。

最高一項2.6億 港島兩屋苑共1.4億

競委會是次行動涉及38個涵蓋港九新界的住宅屋苑、單幢住宅大廈和工業大廈的維修工程，涉案合約總值逾10億元，其中價值最高一項工程高達2.6億元。相關維修工程合約有部分仍未批出或已被推翻，個別工程則早於在調查前已進行。

競委會調查組主管區瑋略稱，相關維修工程招標期間，涉案公司直接或透過中間人交換並協調投標價格，部分工程承辦商則「掩護式投標」，例如同意較高價錢入標以掩護他人，以操控投標結果和協助預定投標者中標，屬圍標、合謀定價和交換敏感資料，違反《競爭條例》「第一行為守則」。他續說，有關個案仍在調查，不排除進一步執法。

中間人賄法團成員 確保中標

廉署則主要調查其中兩個港島住宅屋苑的維修工程，懷疑涉及貪污罪行，並再拘捕5人，均准保釋；廉署另會見22 人，包括工程承辦商、工程顧問、中間人、物管公司及業主立案法團成員。

廉署執行處首席調查主任吳兆基相信，有犯罪集團骨幹成員涉嫌透過中間人向業主立案法團成員提供利益，以左右法團對維修工程決定，確保由犯罪集團操控的兩間建築工程公司，分別取得兩個屋苑合共1.4億元維修工程合約，涉嫌違反《防止賄賂條例》；兩個涉案維修工程均未執行。

廉署及競委會稱，會繼續與其他執法部門及相關機構緊密合作，竭力打擊犯罪分子，保障全港業主權益。競委會說，過去一年出席了19個關於樓宇維修及管理的講座，重點宣揚打擊圍標的信息。廉署稱，將繼續主動接觸大廈管理組織，及早介入懷疑有貪污風險大廈維修工程。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕貪污 圍標 樓宇維修工程貪污 競爭事務委員會 廉政公署

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