集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列

廉署與競委會今年4月採取「獵槍」聯合執法行動，拘捕20人，包括集團主腦及骨幹成員。經證據分析後，發現該集團涉及其他涉嫌圍標和貪污行為，上周三及四（21及22日）再展開聯合行動，根據法庭手令搜查多間工程承辦商及顧問公司的辦公室、涉案者住所等約20個地點，檢走多項證物，包括與樓宇維修工程相關文件、電腦及電話。競委會亦行使強制權力要求有關公司和人物交出資料。

最高一項2.6億 港島兩屋苑共1.4億

競委會是次行動涉及38個涵蓋港九新界的住宅屋苑、單幢住宅大廈和工業大廈的維修工程，涉案合約總值逾10億元，其中價值最高一項工程高達2.6億元。相關維修工程合約有部分仍未批出或已被推翻，個別工程則早於在調查前已進行。

競委會調查組主管區瑋略稱，相關維修工程招標期間，涉案公司直接或透過中間人交換並協調投標價格，部分工程承辦商則「掩護式投標」，例如同意較高價錢入標以掩護他人，以操控投標結果和協助預定投標者中標，屬圍標、合謀定價和交換敏感資料，違反《競爭條例》「第一行為守則」。他續說，有關個案仍在調查，不排除進一步執法。

中間人賄法團成員 確保中標

廉署則主要調查其中兩個港島住宅屋苑的維修工程，懷疑涉及貪污罪行，並再拘捕5人，均准保釋；廉署另會見22 人，包括工程承辦商、工程顧問、中間人、物管公司及業主立案法團成員。

廉署執行處首席調查主任吳兆基相信，有犯罪集團骨幹成員涉嫌透過中間人向業主立案法團成員提供利益，以左右法團對維修工程決定，確保由犯罪集團操控的兩間建築工程公司，分別取得兩個屋苑合共1.4億元維修工程合約，涉嫌違反《防止賄賂條例》；兩個涉案維修工程均未執行。

廉署及競委會稱，會繼續與其他執法部門及相關機構緊密合作，竭力打擊犯罪分子，保障全港業主權益。競委會說，過去一年出席了19個關於樓宇維修及管理的講座，重點宣揚打擊圍標的信息。廉署稱，將繼續主動接觸大廈管理組織，及早介入懷疑有貪污風險大廈維修工程。

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