灣區手記：失而復得 ／文：尚東美

記者向客服說明了登記帳戶的電話號碼、出行時間、上落車地點，客服確認信息後便致電司機，因這是一個平台、司機、乘客三方通話，意味着司機乘客雙方需要在平台「見證」下處理事件。記者記得司機是個年輕的本地人，與他用粵語聊過天，所以電話一接通，記者馬上用粵語問司機是否撿到一部手機？他說是，記者即放下心頭大石，繼續追問他現在哪裏？可否將手機送回來？

這時客服員似乎說了一句什麼，大概是提醒對話正在錄音，請司機與乘客用普通話溝通，但心急的記者哪顧得上這麼多，而司機也繼續用粵語說自己身在南沙、家住番禺，可以送回但需要時間，他報出電話號碼，說後續可以微信聯繫。加微信後才發現，司機離記者有兩小時車程，見面後他說當時已發現手機，原地等了10多分鐘也不見記者返回，自己又接到單，才不得不離開。要他專程走一趟，記者也真的不好意思，便主動提出酬謝，畢竟手機這麼重要的物件，真的丟失就麻煩大了。

文：尚東美