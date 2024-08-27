僭建檢控降門檻 年底提修例建議

增罰款 按程度分級

甯漢豪：僭建地庫屬嚴重

甯漢豪稱，年底會就僭建問題提出《建築物條例》修例建議，除了增加罰款，亦會按不同嚴重程度的僭建而訂立不同層次罰款。她說，紅山半島僭建地庫屬嚴重個案，危害可以很大，相信其牽涉的罰款與外牆支架這類僭建會有分別，並研究在法例列明不同類別僭建設不同最高罰款。

日後發現 有否清拆即檢控

她續稱，目前做法是當發現有僭建後，會發出清拆令予違規者，當對方不遵從清拆令才會檢控，但日後一旦發現項目有僭建，不管有否清拆，都會即時檢控。

另外，建造業安全周2024昨日開幕，甯漢豪致辭時稱，過去一段時間工地安全整體有改善，當局會致力推動新科技應用及工地安全智能化，將高危現場建築工序轉移至廠房，並提高效率。她說全香港有逾萬台天秤和流動機械設施，當中逾70%由承建商和建築公司租用，為加快業界採用安全智慧工地系統，本周稍後會提出將建造業創新及科技基金的申請資格，擴展至本地流動機械及天秤租賃公司。