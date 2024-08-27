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港聞二

現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警

【明報專訊】女警X早前供稱只曾向前男友、一名男督察和胞弟親口披露遭性侵經歷。控方昨傳召該名男督察和X胞弟作供。督察稱得知X經歷後萌生「想保護佢」想法，最終二人發展成情侶。胞弟稱X覺得被告會「搞佢」，令她丟掉工作，故不敢報警，他亦「幫唔到佢（X）啲咩」，只着對方避開被告。

陸姓督察供稱，他與X在警務訓練課程認識，一直有聯絡，原為普通朋友，間中互傳信息。陸姓督察得知2022年6月22日X與同袍飯局，翌晨X致電他告知遭上司灌酒和三度非禮，他感「心悒」和驚訝，並分析情况，安慰道無論X「企唔企出嚟」都會支持她，交由X自行決定是否報警。

陸姓督察稱知道X上司會接載她上下班，X對此「幾驚」，7月4日他與X相約下班後吃飯和看電影，但X上司率先接走她，其後他再致電X，在某處接應她。他覺得X是「相處落OK舒服」的女生，非禮事件發生後想保護她，二人同年10月成為情侶。辯方盤問下，陸姓督察承認8月與X關係曖昧，有意追求對方，否認先前已有此想法。

X胞弟Y供稱，6月24日X有簡略交代遭被告「拉咗入廁所」，他見X狀甚尷尬，無再追問。

X確診新冠期間，Y曾見一個男人身影的人到訪，其後家裏多了一堆物資。

弟曾着事主避開被告

至7月5日，X交代遭性侵的詳細經過，Y感「有冇搞錯呀，咁都得㗎咩？」曾叫X避開被告，而X很害怕被告，「佢（被告）又係最大粒嗰個」，即使委屈、不喜歡被告接送她亦被迫接受。Y說X不敢報警，「因阿sir高級過佢，係佢上司，佢覺得阿sir係會濫用職權嘅人、會搞佢，搞到佢冇咗份工」。

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛 警司 非禮 陸振中

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