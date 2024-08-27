明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁非禮醉酒女下屬，翌月又襲擊下屬，案件昨在區域法院續審。女事主X的前男友供稱，X向他述說遭被告強吻、摸胸、摸下體和強迫口交，因「唔知會唔會繼續發生落去」，他不想X繼續任職。他說與X相戀4年多從無見過她醉酒，二人從沒在彼此面前赤身露體和性接觸。

稱從未見過事主醉酒

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。

X的孫姓前男友供稱，他2017年因警隊學長計劃認識X，曾接受警務訓練，中途因傷退出。2022年6月22日下午，孫得知X晚上要與同袍吃飯，至當晚約11時45分，他工作完畢後仍未接獲X通知準備離開，遂致電X，頭兩次無人接聽，X在第三通電話說身處聯和墟，說話含糊，似乎醉酒。

幼時父酒後家暴

事主討厭人喝酒

孫說，其後督察蔡文浩接過電話介紹自己，二人相約在孫住所樓下接X，孫攙扶X下車，X「眼濕濕」向他說「大老闆（被告）揸咗我個胸」及三度在殘廁非禮她，「𡃶我、摷我同摸我」，又「迫我含」和嘗試解開她褲子。孫問被告有否射精，X答「冇，得幾分鐘」。

翌晨孫追問詳情，X說被告以她名義舉行歡送酒會，她喝了5至6杯酒已「頂唔順」，另外接了數杯倒在衣物上。孫透露X的父親在她年幼時會喝酒引致暴力事件，因此X很討厭人喝酒，從未見過X醉酒，「完全唔會有呢個情况」。X在交往初期已明言婚後才會發生性行為，二人交往期間從無看過彼此裸體，X無接觸過他下體。

曾建議報警

X稱「一對一指控」難處理

事後孫建議X報警，X稱是「一對一指控」，很難處理，希望先聽他人意見。孫知道警隊工作對X很重要，但他擔憂「發生咗呢啲事之後，唔知會唔會繼續發生落去」。X對於離職一事有猶豫，二人因此有分歧，同年7月10日分手。孫確認事發前未曾目睹X因受壓而尖叫。

辯方盤問時引述孫的書面口供，當中指X當晚喝了十幾杯酒，與孫庭上所說數量有出入。孫澄清X是接了十多杯酒，形容當時情况「複雜」，X喝了部分，其餘倒在其他地方。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛 非禮 陸振中 警司

上 / 下一篇新聞

集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
集團圍標案多拘5人 共涉38工程 合約總值逾10億 爆風波樂翠臺海都樓在列
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
樂翠臺停工清棚原承辦商報250萬 另聘埋單25萬
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
指洪水橋收地違憲 原居民覆核
中小學內地交流將加強「紅色資源」
中小學內地交流將加強「紅色資源」
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
浸大學生會再揭挪款案 兩臨政委員一黑漢被捕 涉公款130萬 疑外人主使
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
校長會：公經社性教材非守舊 期望效外國派避孕套？
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
錦綉自動駕駛巴啟用 外客遠道來食白果
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
扮PayMe職員騙財 10認罪兩候審
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
索裸照兼非禮11男童 中學籃球教練認罪候判
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
認罪食環主任：見有肥佬變合格 始知是優待名單
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
三中精神宣講會 稱港「金漆招牌」仍亮籲主動對接國家 商務部長：港對國家作用不可替代
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
李家超：港須勇於改革 貢獻內地全面深化改革
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
新質企業家共享辦公室揭牌 20內企落戶
考慮選特首 澳門終院院長辭職
考慮選特首 澳門終院院長辭職
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
屠龍案料今退庭 官提陪審考慮2019背景
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
被炒中年漢涉「起底」前上司被捕
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
機場地盤80工人追薪 指兩月拖糧逾300萬 總承建商無計OT
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
發展局財金官晤建築業 銀行稱不隨便收緊信貸
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
官指辱罵令證人受驚 Lunch哥女保安藐視法庭罪成
越抵港航班再現「機艙老鼠」
越抵港航班再現「機艙老鼠」
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
現男友：悉經歷盼保護成情侶 弟：X憂丟職不報警
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
僭建檢控降門檻 年底提修例建議
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區熱搜：藥械通簡化審批 立法訂明事故責任 廣州和睦家醫院：3年後大進步 體現「急需」用意
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
灣區手記：失而復得 ／文：尚東美
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】徐英偉申退黨 民建聯：盼建港報國征途續並肩
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】東華首招線上賣旗義工 貼link募捐
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】IVE生桌遊《彈無指境》 助提升長者手眼協調
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】聯校科學展 李城璧環保黏合劑奪冠
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】康署「活力奧運觀賞站」播殘奧
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院
【Emily】迪士尼嘉年華 歡笑遍兒童醫院