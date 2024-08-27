供稱事主即晚哭訴遭警司侵犯 前男友：拍拖4年無性接觸

稱從未見過事主醉酒

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。

X的孫姓前男友供稱，他2017年因警隊學長計劃認識X，曾接受警務訓練，中途因傷退出。2022年6月22日下午，孫得知X晚上要與同袍吃飯，至當晚約11時45分，他工作完畢後仍未接獲X通知準備離開，遂致電X，頭兩次無人接聽，X在第三通電話說身處聯和墟，說話含糊，似乎醉酒。

幼時父酒後家暴

事主討厭人喝酒

孫說，其後督察蔡文浩接過電話介紹自己，二人相約在孫住所樓下接X，孫攙扶X下車，X「眼濕濕」向他說「大老闆（被告）揸咗我個胸」及三度在殘廁非禮她，「𡃶我、摷我同摸我」，又「迫我含」和嘗試解開她褲子。孫問被告有否射精，X答「冇，得幾分鐘」。

翌晨孫追問詳情，X說被告以她名義舉行歡送酒會，她喝了5至6杯酒已「頂唔順」，另外接了數杯倒在衣物上。孫透露X的父親在她年幼時會喝酒引致暴力事件，因此X很討厭人喝酒，從未見過X醉酒，「完全唔會有呢個情况」。X在交往初期已明言婚後才會發生性行為，二人交往期間從無看過彼此裸體，X無接觸過他下體。

曾建議報警

X稱「一對一指控」難處理

事後孫建議X報警，X稱是「一對一指控」，很難處理，希望先聽他人意見。孫知道警隊工作對X很重要，但他擔憂「發生咗呢啲事之後，唔知會唔會繼續發生落去」。X對於離職一事有猶豫，二人因此有分歧，同年7月10日分手。孫確認事發前未曾目睹X因受壓而尖叫。

辯方盤問時引述孫的書面口供，當中指X當晚喝了十幾杯酒，與孫庭上所說數量有出入。孫澄清X是接了十多杯酒，形容當時情况「複雜」，X喝了部分，其餘倒在其他地方。

【案件編號：DCCC 137/23】