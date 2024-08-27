陳維安下月任中大副校 前校董引報道指年薪過高 中大：不便回應

中大稱舊職多挑戰 贏持份者尊重

中大校董會去年12月稱對原任副校長（行政）吳樹培是否符合良好管治原則「已失去信心」，即日議決解僱吳，該職位已懸空8個月。

有知情人士向本報表示，陳維安昨列席校董會會議。中大昨公布，校董會通過委任59歲的陳維安出任副校長（行政），稱曾任教育局副局長、立法會秘書長，形容他以往的工作環境充滿挑戰，「面對不同意見的持份者時贏得各方尊重」。中大引述陳維安稱對獲委任感榮幸，又說從過往工作中「深刻體會到良好機構管治和專業團隊協作的重要」，相信有助與中大成員共事。

另外，中大前校董楊于銘近日在網上撰文，當中提及有指陳維安出任中大副校年薪達500萬元，超越職級較高的常務副校長薪酬水平，「令校友和教職員譁然」，高得過分。

指高層薪酬參照公務員

中大昨回覆本報，對於外間流傳新任行政副校長薪酬數字，因涉及個人私隱不便回應；又說中大高層薪酬水平一向參照公務員同類級別的薪酬條件制定，薪酬包括薪金、房屋福利、退休金供款、約滿酬金。

本報亦向教資會查詢有否為資助大學高層薪酬設上限，該會稱向大學提供整筆的經常撥款，校方可靈活調配運作，包括僱員薪酬開支，同時亦須為此負責。翻查中大上年度（2022/23）財務報告，22名中大高層年薪高於490萬元，較上年度增一人。

鄧家彪：校董不知待遇 只揀聘否

議員校董鄧家彪昨出席校董會會議後稱，當大學新聘或續任大學高層，不會向校董會上報薪酬、福利等資料，校董會只需決定是否採納遴選委員會建議，不知悉事前有多少求職者、聘請原因等，強調校董不會知悉陳維安待遇。

中大昨亦稱，校董會今年2月通過成立遴選委員會展開全球公開招聘副校長（行政），委員會一致向校董會推薦陳維安。翻查校董會簡報，委員會成員包括校董鄭錦超、龔楊恩慈及龔永德，未見有段崇智，有前校董質疑做法繞過校長段崇智。

鄧家彪昨稱，段崇智有出席校董會議，又說會議氣氛舒暢、輕鬆，「（新任命）所有環節都有邀請段崇智」，但不甚了解是「如何邀請，互動是怎樣的」。