調查：40%受訪家長 每周與子女衝突

起因電子產品做功課最多

女青年會於今年1至5月以問卷形式，在元朗、屯門、深水埗、油尖旺及觀塘等5個過去兩年最多虐兒事件報告的地區，訪問406名子女年齡為6至12歲的家長。結果顯示，92.4%受訪家長表示曾與孩子衝突，當中有40%表示一周至少發生一次；引發衝突的原因最多是「電子產品」（68.4%）及「做功課」（68.4%），其次是「學業表現」（43.8%）；91.1%衝突的方式是「口頭爭執」，10.3%是「掟東西」，8.7%肢體衝突。

六成家長中度至極嚴重抑鬱

53.6%家長表示會與孩子「彼此妥協」，以結束衝突，但也有14.3%稱小孩「被迫服從」。惟衝突結束後，82.6%家長表示雙方對立的心態仍然存在，例如會擺臉色（37.5%）、情緒難以平復（35.7%）、逃避接觸（21.1%）。女青年會亦透過情緒自評量表（DASS21）發現，分別59.9%及70.1%受訪家長有中度至極嚴重抑鬱及中度至極嚴重焦慮徵狀。

女青年會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，家長需學會「溝通式管教」的技巧，與孩子真正協商，包括界定分歧、輪流表達感受、羅列可以滿足雙方關注的方案，令雙方都能夠接納，方能解決衝突根源。