升小患糖尿 未阻花劍新星發亮 賽時發病花多一倍力氣 未想過放棄

曾怨天尤人 現已習慣

從5歲起習劍的浚諾，升小後突然暴瘦、嗜睡，更常感口渴，惟一直「灌水」也無果，卻令他不時尿牀。他憶述，當時母親察覺到有異樣，帶他求醫始發現體內血糖值已超標近10倍，其後更確診一型糖尿病。病訊傳來，浚諾初時不知有何意味，直至生活天翻地覆，不能再隨意吃喝，他開始感到難以接受，「小時候經常都覺得，為什麼世界上這麼多人，偏偏發生在我身上」。

患上長期病，浚諾的運動員歷程亦變得分外艱難。浚諾說，比賽時心情起伏不定，血糖量亦會隨之波動。他憶述，有次比賽途中突然「腳軟」，心感不妙，「突然間好辛苦，其實要停下來、馬上補糖」，不過當時正值決勝時，雙方分數咬得緊，最終孤注一擲、繼續比賽。浚諾說，「（當時）要用比平時多一倍的力，才做到我想做的動作」，猶幸最終成功奪分，贏下賽事。

感醫生幫助最大 盼從醫助人

現時，浚諾已習慣每天控制飲食，更時刻佩戴胰島素泵，以免血糖過高或過低。談及未來，他說不敢想得太遠，只盼下次比賽能奪牌，不過笑言「踏上奧運舞台是每名運動員的夢想」。這一場大病亦在冥冥中為浚諾指引運動以外的方向，他說患病後體會到醫生在病人無助時能發揮多大作用，希望日後亦能從醫，「幫一些和我差不多，甚至比我（病情）更嚴重的病人，走出困境」。

「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2024」昨日舉行，嘉許190名罹患長期病、特殊教育需要或出身基層的學生，包括陸浚諾在內的20名學生獲頒2萬元「卓越成就獎學金」，小學生及中學生各佔10個名額。其餘170人則獲頒1.5萬元，用於學習相關支出或購買訓練器材。

梁朝偉捐300萬 贈畫作資助

190人獲小童群益會「堅毅獎」

主辦機構小童群益會表示，今屆得獎名額增至190人，受惠學生較去年翻9.5倍，有賴影星梁朝偉捐出300萬元，又透露梁朝偉亦捐出私人珍藏畫作，用作支付來年獎學金。梁朝偉昨表示，去年參加首屆活動時，聽到學童的得獎感受，「覺得他們很堅強和很懂得感恩，期望他們繼續努力，堅強面對生命」。