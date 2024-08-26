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減登記取藥時間 HA Go「達標」

【明報專訊】醫管局應用程式HA Go今年增設功能，用戶可在程式閱覽不同放射報告，如超聲波、X光等，方便病人管理個人健康；照顧者模式更新，4月起照顧者已可與病人一同參加遙距視像會診。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業說，透過HA Go等電子化服務提升專科門診服務體驗，持續實現逾80%病人在兩小時內完成登記至取藥的流程，目標再進一步縮短就診時間。

HA Go於2019年推出，有預約專科門診、繳費、記錄血壓等健康數據等功能。醫管局稱今年起新增用戶可透過程式查閱特定就診文檔，包括指定化驗報告及放射報告。醫管局醫療信息主管彭育華稱，希望電子化能方便病人查看資料，避免「攞一疊疊紙返到屋企，嗰張嘢係做乜，或者想搵番嗰張嘢又唔知去咗邊」。

會員262萬 照顧者20萬

截至今年第二季，HA Go錄得逾335萬次下載，有逾262萬名正式會員，亦有逾20萬人登記成為照顧者。HA Go「照顧者模式」亦更新，4月起用戶可邀請照顧者陪同參與遙距視像會診。5月起用戶可透過程式更改已預約的抽血期，毋須到醫院完成更改手續。

前年《施政報告》提出改善醫管局專科門診就診流程，目標75%病人於60分鐘內完成由登記至醫生診症的流程，及於120分鐘內完成由登記至取藥的流程。李立業稱，現時專科門診能做到逾80%病人在兩小時內完成整個就診流程，目標進一步縮短時間，提及電子化服務「易通道」能節省病人等候時間，例如病人可透過HA Go的「排隊易」領取遙距籌號等。

相關字詞﹕病人 HA Go 醫管局

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