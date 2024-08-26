磁控內窺鏡 隔9300公里做手術 中大瑞士院校合研 活豬胃試用創全球首例

趙偉仁料一兩年後臨牀試驗

磁控技術由蘇黎世團隊研發，與中大合作應用於內窺鏡。磁控內窺鏡末端置有多個金屬環，體外的磁性導航系統在手術期間會產生磁場，醫護可利用遊戲機手掣作為控制器，以改變磁場方向，控制內窺鏡在胃內移動，毋須如傳統以人手控制內窺鏡。磁控內窺鏡可用於檢查胃潰瘍、腫瘤和出血等，加入活鉗則可檢取組織，甚至止血和切除組織。內窺鏡在胃部扭動時會影響方位，系統則可確保控制器操作方向與畫面一致。

團隊：延誤0.002秒不礙操作

兩間學院今年5月首次在豬胃完成遙距手術，由蘇黎世團隊在當地控制香港手術室內的內窺鏡，在豬胃檢查和檢取組織；另完成難度較高、可反映內窺鏡能否順暢移動的「後屈」操作，即將內窺鏡下伸至胃部深處，再沿胃壁將鏡頭倒屈向上，直至可見食道。

蘇黎世聯邦理工學院機械人與智能系統研究所所長Bradley Nelson稱，文獻顯示遙距手術最多可容許半秒延誤，新技術一般延誤約0.002秒，屬肉眼不可見，不影響醫護操作。

助偏遠地區治病 醫責問題待解

曾參與無國界醫生救援任務、有份研發磁控內窺鏡的陳詩瓏說，磁控是促成遙距內窺鏡手術的關鍵，醫療技術匱乏的偏遠地區日後若配備發電和網絡儀器，醫護便可為病人遙距診治；全球只有少數專家懂做部分複雜醫療程序，以往需邀請專家來港或由香港醫生飛往海外學習，日後可改由專家遙距施手術。

不過陳詩瓏稱，全球於20多年前完成首宗遙距手術後，遙距手術一直發展緩慢，因需解決一系列問題，例如網速等基本配套的最低要求，以及萬一出事的後備方案和醫療責任等，相信未來仍要討論，遙距內窺鏡手術方可應用於病人。

趙偉仁說即使不做遙距手術，磁控技術本身極具發展潛力，例如磁控內窺鏡較傳統內窺鏡更易操作，更多醫護可用，若配合人工智能導航系統，甚至可毋須人手操作；該鏡直徑只有4.5毫米，較傳統內窺鏡的9至10毫米纖幼，可局部麻醉病人後循鼻腔伸進體內，取代現時全身麻醉並經口腔置入。

較傳統幼 毋須全身麻醉

趙說，磁控技術亦可應用於其他用途，例如治療膽結石的膽管鏡微創手術，現時仍需開刀置入網籃及用X光確定位置，日後或可直接以磁控膽管鏡配合雷射粉碎膽石。

Bradley Nelson補充，其團隊正與美國合作研發腦血管磁控手術，治療中風，另將研究以磁控技術用於胎兒鏡治療「雙胞胎輸血症候群」，為血液分配不均的孿生胎兒消除多餘血管，相信可較微創胎兒鏡更安全和減低創傷。